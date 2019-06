Indul a nyár, indul a 4-6-os felújítás

A Széna tér és a Margit utca, továbbá a Práter utca és a Goldmann György tér között, összesen közel 2 kilométeres szakaszon újítja fel idén a BKV Zrt. a 4-es és a 6-os villamos vonalát az iskolai nyári tanítási szünetben – közölte a BKK.

A nagykörúti villamosvonal érintett részein többségében 2010 előtt – van, ahol közel 20 éve – végeztek utoljára nagyfelújítást, ezért idén nyáron a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cserélik a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát. Azt ígérik, emiatt a jövőben szükséges beavatkozások gyorsabban elvégezhetők lesznek.

A felújítás miatt nem közlekednek a nagykörúti villamosok a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között várhatóan június közepétől, valamint a Margit híd, budai hídfő és a Széll Kálmán tér között július első felétől a tanítási szünet végéig. Az érintett szakaszokon a villamosok helyett alacsonypadlós, légkondicionált pótlóbuszok közlekednek majd, a járatok haladását buszsávok és további forgalomtechnikai intézkedések segítik.

Fotó: BKK

A belváros kényelmesebb elérése érdekében egész nyáron sűrűbben közlekedik a 2-es villamos és az M4-es metró.

A Margit körút érintett szakaszán – ahol a nyáron több mint 800 méter hosszon építik át a villamosvágányt – utoljára 2000-ben végeztek a jelenlegihez hasonló volumenű felújítási munkát, azóta csak lokális beavatkozásokra került sor.

Dél-Budán, a most felújítás alá kerülő vonalszakaszon utoljára 1996 és 2000 között, illetve egy-egy rövidebb szakaszon 2010 és 2013 között végeztek nagyobb rekonstrukciót, most mintegy 1000 méteren cserélik a sínpályát, a kitérőket, továbbá a Petőfi hídon a dilatációs szerkezetet is.