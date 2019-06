Lerobbant busz okozott közlekedési káoszt a Clark Ádám téren

Lerobbant egy busz a Clark Ádám téri körforgalomban szerda délután, így a teljes Lánchíd bedugult Buda irányába.

Kollégánk a helyszínről azt írta, hogy nem volt baleset, a busz egyszerűen csak elromlott, azért áll az út közepén. Egy olvasónk azt írta, 105-ös buszból legalább öt állt a hídon.

A buszra többen is dudáltak, amit a lerobbant busz sofőrje nem is hagyott szó nélkül. Méltatlankodás helyett aztán hamar elkezdték a gyepen áthajtva megkerülni a járművet, három busz – köztük egy emeletes Hop-on Hop-Off is – ezzel a módszerrel haladt tovább a körforgalomban.

Pár perccel később aztán a rendőrök is odaértek a helyszínre, akik végül úgy oldották meg a helyzetet, hogy átterelték a BKK buszait a szembesávba.