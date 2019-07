Miért kellett idén is feltúrni a síneket?

Csütörtök hajnalig még jó nagy dugókra lehet számítani Budapesten az Oktogon és a Széll Kálmán tér között a 4-6-os villamosok pályafelújítása miatt, de a Margit körúton tanévkezdésig se lesz jobb a helyzet. Miért kell már megint felújítani a villamosvonalat? Tavaly is fúrtak?

Mint arról reggel már beszámoltunk, hatalmas közlekedési dugókkal indult a hét Budapesten a 4-6-os villamos északi szakaszán megkezdett felújítási munkák miatt. A villamosok helyett július 6. és 11-e között pótlóbuszok járnak az Oktogon és a Széll Kálmán tér között, a 17-es villamost pedig nem is pótolják a lezárt szakaszon. Csütörtök hajnaltól valamivel jobb lesz a helyzet a fővárosban, de a Margit híd budai hídfő és a Széll Kálmán tér között tanévkezdésig dolgoznak a síneken.

A Nagykörút és a Margit híd egy átlagos hétköznap reggel is rendre bedugul, ma azonban több szakaszon is irányonként csak egy-egy sávban mehettek az autók, az egymást érő pótlóbuszok és a menetrend szerinti buszok. Olyannyira feltorlódott a forgalom a körúton, hogy kollégánk fél nyolc körül majdnem fél óra alatt jutott át a Margit hídon a villamospótló busszal. A helyzetet ráadásul tovább rontja, hogy a Nyugatinál hetekkel ezelőtt lezártak egy sávot vízvezeték-felújítás miatt.

A hétvégén életbe lépett forgalmi változások azonban nemcsak közvetlenül ezt a szakaszt érintették, Buda nagy része szívott a dugók miatt, és az se járt jól, aki reggelig maradt a Balatonnál vagy a Velencei-tónál, és autóval próbált meg bejutni a városba. Egy olvasónk például azt írta, hat órakor indult a Balaton északi részéről, fél nyolcra már az M1-M7-es bevezetőjénél tartott a Budaörsi úton, innen viszont még másfél óra volt, mire a Széll Kálmán térre ért, ami egyébként kevesebb mint öt kilométer.

Budáról és Pestről indulva is szívás volt a reggel

Több kollégánk is a szokásosnál jóval hosszabb idő alatt ért be az Index Kolosy tér melletti szerkesztőségébe. "Eddig a 17-es villamos háztól házig hozott, a Mechwart ligettől kb. 13 perc alatt. Ennek az idillnek most vége. A pótlóbusz a Margit-hídig lépésben haladt, gyalog gyorsabb lett volna. Itt a 19-es pont elment az orrom előtt, a 41-esre nyolc percet kellett várni, majd kb. háromezer emberrel együtt szálltunk fel rá. Az út háromszor annyi ideig tartott, mint azelőtt, egy kereszteződésbe beragadt busz és az autóforgalom akadályozta a villamost. Mostantól csak biciklivel jövök" - írta Anna.

Mátyás a Király utca felől indult munkába, egy átszállással átlagosan 35 perc az út. "Ma ennek a duplája alatt értem be, leginkább a villamospótló miatt. Elvileg a síneken haladna, mivel azonban a villamosmegállók helyett a buszmegállókban állt meg, rengeteg idő ment el azzal, hogy a sínekről eljusson keresztben a járda mellé, vagy hogy onnan visszamenjen a sínekre. Ha végig a kocsik közt marad, nagyjából ugyanennyi idő alatt ért volna el a Margit híd budai oldalához az Oktogontól, ez a cikkcakkozás ekkora dugóban nem sokat ért. Aztán a hídfőnél sem volt szerencsém, nyilván előttem ment el a villamos, ami után a 17-es kiesése miatt tök sokat kellet várnom" - mesélte.

A körúti tömegben állók hangulatát Dávid írta le. "Nálam szinte tökéletesen indult a reggel, mesébe illően ment minden, amíg ki nem értem a körútra. Egy megállót lesétáltam, aztán az Oktogon és a Jászai között legalább hatszor éreztem azt, hogy pillanatokon belül sátánista szertartást fogok csapni. A Margit hídtól már magabiztosan döcögtünk a célirány felé, végül a szokásos durván 30 perc helyett 45-50 perc lett az út, amely végére a lelkem sátánistából buddhista szerzetessé változott (volt ideje rá), nem fájt többé semmi."

Itt már tavaly is fúrtak, nem?

Sokan úgy emlékeznek, hogy a 4-6-os villamos vonalát minden évben feltúrják, és emiatt nyáron gyakorlatilag nem lehet normálisan közlekedni Budapesten. Bár az elmúlt években valóban gyakran folyt valamilyen munka, ezek csak egy-egy rövid szakaszt érintettek. A villamosvonal utolsó nagy felújítása az 1990-es években volt, utána tizenöt-húsz évig csak néhány kisebb beavatkozás történt. 2012-re aztán olyannyira leromlott a pálya állapota, hogy muszáj volt nekikezdeni a felújításnak, azóta évről évre újítanak fel egy-egy szakaszt.

A 24.hu nemrég térképre tette, hogy melyik évben hol túrták fel a 4-6-os villamos vonalát. Ebből az derül ki, hogy az elmúlt tíz évben három nyarat - 2011, 2014 és 2016 - kivéve nem volt hosszabb ideig tartó munkálat a Nagykörúton, néhány részen, például a József körúton, viszont több alkalommal is dolgoztak.

A Margit körút egy-egy rövidebb részét legutóbb négy éve, egyes szakaszait pedig tíz éve újították fel. A Margit hídon 2010-ben szedték fel a villamossíneket, a Jászai Mari térnél egy évvel azelőtt dolgoztak. A Jászai és Oktogon közötti szakasz pedig 2015-ben került sorra a térkép szerint.

Nem bírják a sínek a terhelést

Az is évről évre visszatérő téma, hogy miért nem tudják úgy elvégezni a felújítást, hogy egy jó ideig ne kelljen ismét hozzányúlni. A BKV februárban azt válaszolta kérdésünkre, hogy az extrém igénybevétel miatt kell megint feltúrni a körutat. "A nagykörúti villamosvonal Európa egyik legnagyobb forgalmú városi vasúti viszonylata, számos helyen extrém nagy keresztirányú gépjárműforgalom is terheli.

A villamosvonal vágányhálózata ezért az átlagosnál nagyobb igénybevételnek van kitéve, a sínek jobban kopnak, a csatlakozó burkolatok hamarabb elhasználódnak.

Azt ígérték, hogy az idei felújítás során a korábbinál korszerűbb villamospálya épül, amely lehetővé teszi, hogy a karbantartási munkákat később gyorsabban, egyszerűbben és rövidebb idő alatt végezzék el.

Inkább kerüljön

Aki abban bízott, hogy kedden már csökken a forgalom, el kell keserítsük, nem tud hirtelen más megoldást találni a BKK. Azt írják,

a közlekedési szolgáltatócégek mindent megtesznek a megszokottnál nehezebb körülmények enyhítése érdekében, de mivel egyetlen sáv áll rendelkezésre, nincs mód további sávot megnyitni.

Hozzáteszik, a BKK a munka megkezdése előtt és azóta is folyamatosan tájékoztatta a közlekedőket, hogy ha tehetik, inkább kerüljék el az érintett területet, és számoljanak megnövekedett menetidővel. A forgalmat több helyen rendőrök segítik, a felújítás alatt gyakrabban jár a 2-es és a 19-es villamos, de aki teheti, inkább metrózzon, javasolja a BKK.

Terveik szerint a rekonstrukció a tanévkezdésre befejeződik, és ekkora a villamosvonal déli részén is végeznek a munkával. A Corvin-negyed és a két dél-budai végállomás (Móricz Zsigmond körtér és Újbuda-Központ) között már június közepe óta pótlóbusz jár a villamosok helyett, ott is nagyobb dugó van reggelente a szokásosnál.

