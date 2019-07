Hatvankét fát vágnak ki a Szentendrei úton

A Szentendrei úton körülbelül két HÉV-megállónyi szakaszon ígértek februárban felújítást. A munkálatok megkezdése megcsúszott, viszont közben az adott szakaszon szürke jelölésekkel látták el az ott lévő fasort. Úgy néz ki, a felújítás lassan megkezdődik, ennek pedig több tucat öreg fa látja majd a kárát.

Egy olvasói levél hívta fel rá a figyelmünket, hogy a III. kerületben, a Szentendrei úton a fák törzsét szürke festékcsíkkal jelölték végig. Kimentünk megnézni a levélben említett részt, ami a Mátyás király útjától északra a HÉV-átjáróig tartott, azonban a helyszínen kiderült, hogy

sokkal hosszabb szakaszon vannak megjelölt fák, vélhetőleg kivágásra ítélve.

A Mátyás király útjától kezdve egészen a Pünkösdfürdő utcáig végig idősebb fák állnak, törzsükön kb. 20 cm magasan egy-egy szürke csíkkal. Az említett szakaszon 62 jelölt fát számoltunk össze, illetve két dologra lettünk figyelmesek:

A fák teljesen indokolatlanul hol az egyik, hol a másik oldalon helyezkednek el az úttest mentén. Emellett akadnak olyanok is néha a fasorban, amiket valamiért jelöletlenül hagytak; Így a Főkert odaültetett fáit is, amiket a „10 000 fát Budapestre” program keretein belül ültettek a megjelölt, idősebb fák közé. Ebből 16 darab van az említett szakaszon.

Megkérdeztük a fák sorsáról először a Főkert Zrt.-t, akik a Közúthoz, ők pedig a BKK-hoz irányítottak minket kérdéseinkkel. A BKK azt válaszolta, az adott útszakaszon felméréseket végeztek a fák állapotáról szakemberek segítségével, akik végül arra jutottak, hogy

A területen lévő fák közül 36 rossz egészségi állapotú (fákon lévő kéregrák, gombafertőzés stb.) melyek eltávolítása ezért indokolt. A területen útépítés miatt kell eltávolítani további 26 fát, ezek közül többnek az egészségi állapota sem megfelelő.

Az említett útépítésről mi is írtunk, az akkor kiadott közlemény szerint főként újraaszfaltozásra lehet számítani az adott szakaszon, ahol indokolt, ott pedig a teljes útpályaszerkezet átépítésére. Emellett a tervek szerint újraépítik a járdákat és a kapubehajtókat is, illetve a Csillaghegy HÉV-megálló mellett biciklitárolókat is alakítanak ki. A februári hír óta mindössze annyi változott a tervben, hogy a májusi munkakezdés a BKK szerint közbeszerzési eljárás miatt csúszik, így csak nemsokára, július második felében kezdik meg a munkálatokat.

Mivel a helyszínen úgy tűnt, a lakosokat még nem tájékoztatták a tervezett munkálatokról (egy néni például azt hitte, turisták jelölték végig a fákat), rákérdeztünk erre is a BKK-nál. Válaszuk szerint lakossági értesítés csak a munkakezdés előtti héten várható, közleményt pedig a munkálatok megkezdésekor adnak csak ki.

A Főkert fáival kapcsolatban elmondták, hogy az eddig elültetett tizenhatból négyet a munkálatok miatt átültetnek, ezért megkérdeztük a BKK-t, mégis hogyan lehetséges az útépítés, ha a Főkert fái egy vonalban vannak az idősebb fákkal, és csak négyet ültetnek át? Továbbá feltettünk nekik kérdéseket azzal kapcsolatban is, hogy

Hány fa van összesen az érintett területeteken?

Melyik cég végezte a fák állapotfelmérését?

Miért van szükség útépítés miatt 26 fa kivágására?

Illetve azt, hogy a tervezett felújítások során vajon az úttest és/vagy a járda kiszélesítése, így a zöld rész lebetonozása várható-e?

A BKK válaszában azt a felvilágosítást adta, hogy a fák állapotfelmérését a Főkert Nonprofit Zrt. végezte el. A területen összesen 94 fa található, ebből csak 32 nem érintett. Az út tervezett kialakítása az idősebb fák megtartását nem teszi lehetővé:

"Az út szélessége nem változik, de az út és az ingatlanhatárok közötti terület átépül. Egységesen 1,75 m széles járda épül, az út mentén pedig, ahol a lehetőségek megengedik, párhuzamos parkolók épülnek a kapubejárók között.

A jelenlegi árok megmarad, mert más csapadékvízelvezetési lehetőség nincs a területen. A parkolók alatt azonban az árkot zúzottkővel töltik fel, a felette lévő parkoló pedig gyephézagos burkolatból épül, így a víz az árokba jut és elszivárog. A fiatal fák törzse és gyökérzónája jelentősen kisebb mint az idős fáké, így azok elférnek a tervezett létesítmények között és megtarthatók. Az ültetések során figyeltek arra, hogy a fák a jövőben tervezett járdától megfelelő távolságra legyenek."