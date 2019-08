Favita a fővárosi közgyűlésen

Budapestet fel kell szabadítani a térkövek fogsága alól és vissza kell zöldíteni a várost - mondta Horváth Csaba, az MSZP budapesti képviselője szerdán, a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón. Az MTI szerint az ellenzéki politikus közölte, Tarlós István főpolgármester az Óbudai Egyetemen arról beszélt, Budapesten nincs több hely fákat ültetni, ami szerintük a városvezető "teljes alkalmatlanságát" bizonyítja. Kiemelte, nem a fáknak, hanem azoknak a szürke térköveknek nincs több hely, amelyeket a fideszesek számolatlanul öntöttek a budapestiek nyakába.

Gál József, az LMP budapesti képviselője szerint a fővárosi dugódíj bevezetésével minden felszabaduló parkolóhelyre két fát lehetne ültetni. A politikus közölte, Tarlós István főpolgármester az Óbudai Egyetemen arról beszélt, Budapesten nincs több hely fákat ültetni. Az LMP szerint azonban lehetőség és szükség is van további faültetésekre, amire a főpolgármester is megteremthette volna a lehetőséget a dugódíj bevezetésével - tette hozzá. Gál József szólt arról is, az LMP a jelenlegi "tarthatatlan kánikula" miatt a fővárosban is szükségesnek tartja a "klímavészhelyzet" kihirdetését és egy "klímacselekvési terv" kidolgozását.

Tarlós az ATV Start című reggeli műsorában előre válaszolt a felvetésekre, elmondva, hogy a Népszava pontatlanul idézte őt az egyik írásában, ugyanis ő azt közölte korábban, hogy azon a tízezer helyen, amelyet a Főkert kezelésében kijelöltek, lassan elfogynak már az üres helyek. Közölte azt is, hogy 2016 óta 9947 fát ültettek. Elmondta, hogy Budapest már három éve csatlakozott az Under 2 elnevezésű nemzetközi klímavédelmi koalícióhoz, továbbá a Fővárosi Közgyűlés által másfél éve elfogadott klímastratégia 49 specifikus intézkedést tartalmaz. A stratégia valamennyi jelentős klímavédelmi problémát érinti, így például a hőhullámok, az árvizek, a levegő minőségének kérdését is.

Az ülést megelőző vitát követően a fővárosi közgyűlés megválasztotta a Fővárosi Választási Bizottság tagjává az eddigi testületi tagokat: Temesi Istvánt, Orosz Máriát és Vértesy Lászlót. Póttag lett Iván Dániel és Tóthné Solt Mária. A bizottság tagjai megválasztásukat követően letették az esküjüket.

Temesi István és Vértesy László a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Orosz Mária a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. jogi tartalomszolgáltatási igazgatója. A póttagként javasolt Iván Dániel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, Tóthné Solt Mária pedig nyugdíjas osztályvezető, a Fővárosi Bíróság ülnöke.

A közgyűlés összehívását a választási törvény indokolta, az, hogy a testületnek meg kellett választani a választási bizottság tagjait. A választási eljárásról szóló törvény szerint a területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az önkormányzati választás kitűzése után, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon kell megválasztani.