Hibaüzenettel indított az új BKK-mobilnapijegy

Hiba történt. Érvénytelen jegy.

– ezt az üzenetet kaptam a telefonomon, amikor frissen vásárolt BKK-mobilnapijegyemet érvényesíteni akartam a 11-es busz Batthyány téri végállomásán. Kérdeztem a sofőrt, hogy értelmezi az üzenetet, mint az első ajtón felszálló utasok jegyeit is ellenőrző alkalmazott, de csak ingatta a fejét, hogy még nincs beszerelve a kütyü hozzá, próbáljam egy másik busznál. A másik busznál ugyanezt az eredményt hozta a buszra ragasztott Aztec-kód leolvasása, annak ellenére, hogy a mobil képernyőjén az szerepelt, hogy amúgy a napjegyem szerda délig érvényes.

Akkor utazok metrón.

– döntöttem el a kérdést. A Batthyány téri metróállomás jegykezelő dobozaira is akkurátusan felragasztgatták az Aztec-kódokat, és egy közeli tájékoztató tábla is arra biztatott, hogy mobiljegyemet érvényesítsem a kóddal. Az üzenet azonban itt is ugyanaz maradt, mint a buszoknál.

Itt azonban tovább jutottunk, mert az egyik ellenőr egy leolvasót vett elő a táskájából, beszkennelte az én jegyem kódját, és megállapította, hogy érvényes, mehetek. Szuper. Utaztam párat még metrón, villamoson, de ahol érvényesítő kód volt (a fonódó villamoson pl nincs is), ott mindenhol a hibaüzenet fogadott. A Deák téren az ellenőr megnyugtatott, hogy ne idegeskedjek, gyerekcipőben jár még a rendszer.

Ezt egyébként én is megállapítottam már jóval előbb, amikor az alkalmazásban 1650 forintért megvettem a napijegyemet. Belépés, jelszómegerősítés, széteső (nem reszponzív) banki fizetőfelület, van mit még javítani. Körutamat végül a rendszert fejlesztő cég, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. székházánál fejeztem be, ahol háttérbeszélgetésre voltam hivatalos, pont a mobiljegyhez kapcsolódóan.

Az első kérdés, amit feltettem, a hibaüzenetre vonatkozott. Mint mondták, találtak egy hibát, azt fixálták, szerdára már nem lesz probléma. Második kérdésem az volt, hogy minek bonyolítják úgynevezett titkos képes azonosítással (ez nem működött most) a rendszert, amikor a jegyen látható az érvényesség, ráadásul az ellenőr is le tudja olvasni a saját készülékével?

A titkos képes azonosítás működése: Le kell tölteni a Mobiljegy app-ot, regisztrálni rajta. Az app elindítása után ki kell választani, milyen jegy kell, két kattintással bankkártyás alapon megvenni. Érvényesítés a járművön: a mobilon az érvényesítés gomb megnyomásával bekapcsol a kamera, amivel be kell olvasni a vezetőfülkére kihelyezett Aztec-kódot. Ezután a mobilon megjelenik egy olyan egyszerűbb ábra, mint az óvodások jele, amit be kell mutatni a sofőrnek. A sofőr (metróban a bejárati ellenőr) ellenőrzi, hogy a vezetőpultra rögzített mobilkészülékén ugyanaz az ábra jelenik-e meg, és ha igen, bólint. Ha nem, akkor vagy megismétlik a beolvasást, vagy nem száll fel az utas. Az ábra mozgó elemeket is tartalmaz, ne lehessen screenshotot csinálni róla. Később egy mozgó ellenőr is jöhet, aki a saját Aztec-kódleolvasójával ellenőrizheti az utas telefonján a jegy Aztec-kódját. A mobiljegy bizonyos idő után lejár (ez az időtartam általában közel azonos a busz teljes menetidejével a vonalon).

A válasz szerint mind az első ajtós felszállású buszokon, mind a metróbejáratnál a jobb jegybevételi arányok miatt kérte a BKK, hogy legyen ilyen plusz gyorsbeazonosító rendszer, amit nem lehet kijátszani. Nem történik más, mint eddig: csak most a sofőr és az ellenőr a kezelt papírjegy helyett a felvillanó azonosító kódot nézi. A rendszer gyorsaságát felhasználói teszteken is próbálták, amikor egy metrókapura több mobiljegyes usert ráengedtek, és az azonosítás gördülékenyen ment: a mobiljegy előkészítése nem tartott tovább, mint egy papírjegy elővétele, és a kezelési idő sem volt lassabb. Ezt a kettős ellenőrzést több vidéki város közlekedési cége is igényelte, ahol a jövőben szintén lesz mobiljegy.

A BKK folyamatosan szereli fel a buszokat a szükséges azonosító eszközökkel, várhatóan egy hónap alatt lesz az összes buszon. Ez a magyarázata, hogy a 11-es buszokon még nem volt. A megvett napijegyeket ettől még az ellenőrök bármikor ellenőrizhetik. A BKK-nak még tanulnia kell az ellenőrzést.

A fejlesztés alapelve a lépcsőzetesség és a folyamatos tesztelés volt. Ezért indult a rendszer csak a reptéri járatokon, ahol összesen 14 ezer jegyet vásároltak az elmúlt időszakban. És ezért nincs még csak napi, háromnapi és hetijegy. A várhatóan nagy felhasználó-boomot előidéző két legnépszerűbb jegyforma, havibérlet és vonaljegy csak később lesz elérhető, amikor a napijegyek már a teljes hálózaton biztonsággal működnek. A kérdésre, hogy mikortól lehet a bérletet is megvenni a mobilon, azt a választ kaptam, hogy ha minden jól alakul, és úgy dönt a főváros is, akkor akár már idén.

Egy olvasónk panasza nyomán azt is megkérdeztem, hogy miért büntet az ellenőr, ha az utasnak menet közben lemerül a telefonja, és nem tudja bemutatni a jegyet. A cég szerint hosszabb távon maguk a járművek oldják meg ezt a problémát, mivel egyre többnek az utasterében található már konnektor/aljzat. Rövid távon pedig egy hasonló ügyfélszolgálati procedúra, mint az otthon hagyott bérletek esetében. Sőt, gyorsabban és kényelmesebben, mert az ügyintézés itt elvileg elektronikus úton is megoldható.

Kiderült az is, hogy a megvett napijegyek, hetijegyek után csak minden hó végén kap az utas számlát, ami a telefon applikációjából letölthető. Vizsgálják, hogyan lehet ezen gyorsítani, és akár azonnal küldeni számlát, mint például az autómegosztó cégek, de ezt majd az igények és tapasztalatok után döntik el.

Hamarosan várható, hogy a mobiljegyet nemcsak a Mobilfizetési Zrt. applikációján keresztül tudjuk majd megvenni, hanem viszonteladók (pl bankok, mobilszolgáltatók) alkalmazásain keresztül is.

Szintén nagy előrelépés lesz, ha a BKK más időalapú, például egy órás jegyet is kínál majd, de ehhez fővárosi döntés szükséges, és valószínűleg át kell strukturálni majd a teljes BKK tarifarendszert.

A cég szakemberei végül érdeklődésre elmondták, hogy az általuk fejlesztett mobiljegyektől függetlenül készíti elő a BKK a (kártyás) e-jegyrendszert a Belügyminisztériumra támaszkodva. Mivel a két rendszernek számos ponton együttműködnie kell, ezért rendszeresek az egyeztetések az ügyben.