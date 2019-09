A rendőrség lecsapott a lime-ozó újságírókra

Elég hamar népszerű lett Budapesten, de a KRESZ-ben fehér foltnak számít a Lime elektromos közroller. A hivatalos rendőrségi álláspont szerint a közrollerrel járdán és bicikliúton sem lehet közlekedni, csak úttesten. Ha azonban ezt mindenki betartaná, megőrülnének az autósok és megszaporodnának a balesetek. Nem is tartja be szinte senki. Ez nem is baj, mert úgy tűnik, a rendőrség benézte a roller típusát.