Rendőrség és BKK a Thököly úti buszsáv-káoszról: Nincs itt semmi látnivaló

Napokban számoltunk be egy videó alapján arról, hogy több autó használja a Thököly úti buszsávot. Mivel érthetetlen, hogy ez ellen nem lehet semmit tenni, megkerestük az ügyben felelős BKK-t és rendőrséget.

A korábbi cikkünkben látható helyzetet megerősítette egy a Thököly úton is dolgozó buszsofőr is, aki levelében arról írt, hogy a videóban látottak csak a jéghegy csúcsa.

Ha a motoros tovább haladt a Rákóczi út felé, sokkal nagyobb káosz fogadta volna. Pedig az autósoknak ott már nem egy, hanem két sávjuk van a buszsáv mellett. Nem egyszer jeleztük a menetirányítónak (aki egyébként monitoron látja a buszok lépésben haladását), egyszerűen megoldotta a problémát: jelentsük be mi a rendőrségnek a szabálytalankodást. De hogy is tehetnénk meg, mikor folyamatosan araszolunk, több tucat autó használja illetéktelenül a buszsávot. És a rendőröknek rendszám kell, helyszín. Arra nem lehet rávenni őket, hogy kifáradjanak és osztogassák a sárga csekkeket. Megértem hogy egyre járhatatlanabbak a főváros útjai. De legalább a KRESZ szabályait ne hágjuk át és hagyjuk a közösségi közlekedés járműveit haladni tovább. Gondolom az autósok fejében azért egy kis kárörvendés is van: ha én nem tudok haladni, te se menj sehova. Sajnos ez a fajta magatartás az autósok részéről azt eredményezi, hogy késések adódnak.