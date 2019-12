Összeugrott a BKK és a BKV a sofőrök panaszai miatt

Egymásnak feszült a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Közlekedési Vállalat, illetve a sofőrök szakszervezete. Az elmúlt időszakban több olyan esettől volt hangos a közélet, a sajtó és a közösségi média, amelyben utasok járművezetőkkel kerültek konfliktusba.

A teljesség igénye nélkül néhány eset:

A felsorolt esetekből is kitűnik, hogy a járművezetők élete nem konfliktusmentes. Olykor az utas hozzáállása nem megfelelő, és van, hogy a sofőrök tolják túl. A sofőröket ugyan védi a törvény, közfeladatot ellátó személyként extra védelmet kapnak, de ha a sofőr reagál túl egy helyzetet, ott a méltánytalanságot elszenvedő utasnak gyakran csak az segít, ha megírja egy posztban, vagy a sajtó ír róla.

Amikor jól beazonosíthatóan a sofőr a konfliktus kiváltója, az azért kínos, mert az utasok, olvasók jelentős része magával a céggel azonosítja őket, és azt gondolják, hogy ez a közlekedési vállalat utaspolitikája, holott távolról sem általános jelenség, hogy a sofőrök agresszívek, illetve kulturálatlanok lennének. Mégis, a BKK a múlt héten közleményben ítélte el a "balhézó sofőröket", a többiektől pedig udvariasságot kért. A BKK egyben arról is írt, hogy panaszvonalat létesített, ahova a sofőrökre, ellenőrökre neheztelő utasok fordulhatnak.

A BKK azt írta:

Az utóbbi hetekben több alkalommal arról értesült a Budapesti Közlekedési Központ, hogy a közösségi közlekedést igénybe vevő utazók azt tapasztalták, hogy a járművezető megengedhetetlen hangnemben kommunikált akár az utasokkal, akár a forgalom más résztvevőivel. Ezt mind a BKK, mind pedig a szolgáltató társaságok határozottan elítélik és szankcionálják.

A BKK közleménye nem aratott osztatlan sikert a BKV-sok körében, legalábbis arra lehet következtetni abból, hogy másnap , pénteken a BKV vezérigazgató-helyettese, Szedlmajer László körlevélben nagyrabecsüléséről biztosította a BKV munkatársait, és egyben visszautasította a BKK közleményében írt "általánosításokat".

A felháborodás BKV-s körökben azonban tovább gyűrűzött. Kedden az Egységes Közlekedési Szakszervezet Védelmet kérnek a BKV-sofőrök címmel közleményt adott ki. Többek között a panaszvonal létesítését kifogásolták, amivel szerintük a BKK a sofőrökre "uszította" az utasokat, ahelyett, hogy védelmébe vette volna őket. Kitalálták, hogy a sofőrök is telefonáljanak erre a számra, ha őket éri sérelem. (+36-1-325-5255 éjjel-nappal hívható telefonszámon vagy a bkk@bkk.hu e-mail címen).

A járművezetők mostantól naponta jelentik az őket ért atrocitásokat azon a panaszvonalon, amelyet a Budapesti Közlekedési Központ éppen e célra rendszeresített, igaz, kizárólag az utasokNAK. A tömeges telefonos akcióra a cégnél működő Egységes Közlekedési Szakszervezet is buzdítja a járművezetőket, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a tarthatatlan és veszélyes állapotokra.

A szakszervezet szerint sofőrjeiket az utasok részéről állandó bántalmazás, sérelem éri: „szóban és tettleg is rendszeresen vegzálják, még a forgalmi dugók miatt is képesek leköpdösni, akár megütni is őket. Mégsem kapnak védelmet. Ez tarthatatlan és végtelenül veszélyes”, írta Naszályi Gábor szakszervezeti vezető. Szerinte betelt a pohár:

A járművezetők közfeladatot ellátó személyek, ezért fokozott védelemben kellene részesíteni őket, ezért is végtelenül felháborító, hogy a BKK ezekre a dolgozókra uszítja az utasokat.

Naszályi attól tart, hogy a „helyzet tovább romolhat, ha a főpolgármester elképzelése szerint Vitézy Dávid visszatér a Budapesti Közlekedési Központ élére. A BKV-sok ugyanis nem felejtik el, hogy éppen az ő korábbi BKK-s vezérigazgatói ámokfutása idején kezdődött az üldöztetésük”. (Karácsony Gergelynek nem volt arról nyilatkozata, hogy Vitézy visszatérne a BKK élére.)

Naszályi a sofőrök nevében elvárja, hogy akár biztonsági őrökkel is védjék a sofőröket. „Vannak olyan „fekete” vonalak, amelyeken köztudottan rendszeres a buszsofőrök elleni támadás, kezdetnek legalább az ott közlekedő buszokra, főleg csúcsidőben lenne fontos erősítést küldeni. Igaz, a járművek többségében van belső kamera – vagy működik, vagy nem –, ám a megállókból érkező hangot és képet egyik sem rögzíti, így gyakran csak az kerül rá a felvételre, amit a járművezető reagál egy durva provokációra, támadásra. Éppen ezért a járművezetők igen nehezen tudják bebizonyítani az ártatlanságukat egy összetűzésben. Ráadásul ott helyben csak akkor kapnak segítséget – többnyire rendőrit –, amikor már ütik őket az utasok” - olvasható a szakszervezet közleményében.

