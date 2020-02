Új vonatállomás épül Újpalotán

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tavaly májusban két hétig ideiglenesen, csúcsidőszakban személyvonatok közlekedtek a balparti körvasúton, a Budapest–Hatvan vasútvonalról Újpesten át Piliscsabára. A felmért utasigények, a járatok nagy kihasználtsága visszaigazolta a vasúttársaság azon elképzelését, hogy ebben a viszonylatban a közlekedés állandó jelleggel megvalósuljon, közölte a MÁV.

A tervek szerint idén tavasztól a Piliscsaba és Angyalföld között félóránként közlekedő vonatok munkanapokon a balparti körvasúton át tovább közlekednek Rákosig.

Kísérleti jelleggel Újpalotán megállóhelyet létesít a vasúttársaság, 350 méterre a 7-es buszcsalád Molnár Viktor utcai megállójától.

Mindkét oldalon egy-egy 85 méter hosszú magasperon épül, utasbeállóval, térvilágítással, valamint hangos utastájékoztató rendszerrel. A peronokhoz rámpa épül, így megvalósul az akadálymentes megközelítés is. Jelenleg zajlik a peronépítés, a felsővezetéket érintő munkákat pedig már be is fejezték.