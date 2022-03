Navracsics Tibor és Rig Lajos: nehézsúlyú bokszrangadó Veszprémben

Ez itt a Csata tér 106., az Index választási blogja, amelyben hétről hétre bemutatjuk a 2022-es országgyűlési választások legfontosabb csatatereit. A Tapolca székhelyű Veszprém 3-as számú választókerület minden homo politicusi számítás szerint szintén azon körzetek egyike lesz, amely eredményét április 3-án különösen szapora pulzussal fogjuk figyelni. Ugyanis itt mérkőzik meg egymással a magyar és a nemzetközi politikában is hétpróbázónak számító Navracsics Tibor és az erős helyi jelölt, a Jobbik első nagy országos áttörését elhozó ellenzéki Rig Lajos.

Ugyan a Tapolca székhelyű Veszprém 3-as számú országos egyéni választókerületben (OEVK) legutóbb, 2018-ban a fideszes Fenyvesi Zoltán nyerte el a mandátumot, ezúttal mégsem ő, hanem a Fidesz legismertebb, egyben legtapasztaltabb politikusainak egyike áll rajtvonalhoz.

A nagy visszatérő Navracsics Tibor ellenfele a Jobbik országgyűlési képviselője, a 2015-ös helyi időközi választás győztese, az akkori fideszes parlamenti kétharmad elúszásában Kész Zoltán után megerősítő szerepet játszó Rig Lajos lesz, aki az ellenzék közös helyi jelöltje is egyben.

Talál még kihívást a hazai csatatéren

Akárcsak a korábbi választókerületi eredményeket figyelembe vevő elemzők, újságírók, politológusok, lelkes politikafogyasztók, ugyanúgy Navracsics Tibor is egyértelmű csatatérként tartja számon a saját körzetét. Nem túlzás, aznap akár egy-két szavazatnyi különbségen is múlhat a végleges eredmény.

Ettől függetlenül természetesen el sem indult volna, ha nem bízik a győzelemben. Rig Lajost méltó ellenfélnek tartja, akit mindenképpen komolyan kell venni. Hiszen egy hét éve a parlamentben ülő országgyűlési képviselőről van szó, aki 2015-ben elhozta a Jobbik első nagy országos áttörését.

A politika tudományát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanító Navracsics Tibort személyesen Orbán Viktor kérte föl, hogy az elmélet világából kilépve újból aktivizálja magát a terepen. Mint mondta, mivel a választókerület ténylegesen komoly feladvány, intellektuálisan is izgatta a feladat.

Amikor 2010 és 2014 között Veszprém országgyűlési képviselője voltam, a választásokon rendre magasabb szavazatszámot kaptam, mint a Fidesz-lista, ezért most is úgy ítélhették meg, hogy a Tapolca-központú körzetet csak én tudom visszahozni, pontosabban a Fidesznek megtartani

– árulta el az Indexnek Navracsics Tibor, aki azt is hozzátette: ezúttal egy másik, bár kétségtelenül közelben lévő választókerületről van szó, most is érzi az elvárást, hogy át tudjon nyúlni a barikádokon, megszólítva az egyelőre bizonytalan szavazókat.

A helyi beágyazottságról elmondta, gyermekkorát részben Tapolcán töltötte, az idősebb Navracsics Tibor tíz éven át igazgatta a helyi gimnáziumot. Rig Lajos szerinte kétségtelenül népszerű a választókerületben, kedveltebb, mint egy átlagos ellenzéki jelölt, az ellenzék ugyanakkor meglátása szerint országos szinten bajban van.

Csatatér csata nélkül?

„Ahhoz képest, hogy csatatér körzetben indulunk, nem látszik, hogy különösebben nagy csata dúlna” – elemezte a harctéri helyzetet Rig Lajos az Indexnek. Ez főként abból adódik szerinte, hogy nemes versengés zajlik: nincs sárdobálás, Navracsics Tibor és ő is csak a saját kampányára koncentrál.

Amikor megtudta, hogy idén áprilisban Navracsics Tiborral kell megküzdenie, meglepődött, hogy lecserélik Fenyvesi Zoltánt. Majd arra jutott, végül is teljesen mindegy, ki indul a Fidesz színeiben, ő a Fideszt képviseli. Az ellenfele innentől kezdve lehetne akár Lázár János vagy Szijjártó Péter is.

Már annak önmagában üzenet értéke van, hogy a Fidesz úgy gondolta, egy erős jelöltet indít a körzetben ellenem, profi bokszolóval szemben profi bokszolót. Természetesen nem bízom el magam, de most is pont ugyanolyan érzésem van, mint 2015-ben, akkor is tudtam, hogy meglesz a körzet

– árulta el Rig Lajos, aki jelöltként egyik legnagyobb előnyének tartja, hogy a választókerületben született, itt nőtt föl, és dolgozott mindig is, ahogy sosem a pártpolitizálás, hanem a helyi közösség képviselete volt számára a prioritás.

Mint mondta: a környéken kevés olyan család lehet, amelynek valamelyik hozzátartozójával nem találkozott, amikor a tapolcai kórházban még aneszteziológusasszisztensként dolgozott. A rengeteg ismeretség máig fennáll, és a visszajelzések alapján az altatásokról csak jó szívvel emlékeznek rá.

Egy veszprémi választási história

A választókerület sokáig klasszikus Fidesz-fellegvárnak számított: az 53 évesen, hosszú betegség után elhunyt fideszes Lasztovicza Jenő 1998-tól egészen 2015. január 8-án bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül képviselte az Országgyűlésben a tapolcai térséget.

A körzethatárok átszabása után (amikor például a hagyományosan baloldali érzelmű Ajka is a Tapolca-központú veszprémi választókerülethez került) Lasztovicza Jenő viszonylag könnyű győzelmet aratott 2014-ben is a Fidesz–KDNP színeiben: a képviselő akkor a szavazatok több mint 43 százalékát szerezte meg.

Innentől hatalmas csata zajlott a választókerületi győzelemért mind a 2015-ös időközi, mind a 2018-as országgyűlési választáson.

2015-ben a jobbikos Rig Lajosé lett a mandátum: 2015. április 12-én a Veszprém megyei 3-as számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjévé választották.

A jobbikos Rig Lajos eredménye az Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai alapján: 10 608 szavazat, vagyis 35,49 százalék volt.

Fenyvesi Zoltán (Fidesz–KDNP) 10 243 szavazatot szerzett, 34,27 százalékot ért el.

Rig Lajos 2015-ös időközi győzelme azzal a jelentőséggel is bírt, hogy egyúttal a Jobbik első nagyobb országos áttörését is jelentette: ez volt a Jobbik első diadala egy egyéni választókerületben.

Miután Kész Zoltán, szintén 2015-ös időközi ellenzéki (hivatalosan független) jelölti áttörésével a Fidesz elveszítette a kétharmadot, a kormánypárti többség elúszását Rig Lajos győzelme csak megerősítette.

A 2018-as országgyűlési választáson Rig Lajos már alulmaradt a fideszes Fenyvesi Zoltánnal szemben.

Fenyvesi Zoltán 2018-ban összesen 22 838 szavazattal vitte győztesként a választókerületet, Rig Lajos a második helyen, 19 748 szavazattal futott be.

Rig Lajos 2018-ban végül Vona Gábor pártelnöki lemondásával listáról került be az Országgyűlésbe.

A 2021-es előválasztáson a Jobbik támogatásával Rig Lajos egyedüli jelöltként lett az ellenzék közös helyi jelöltje.

Bár a történelem nem ismeri a mi lett volna, ha típusú kérdéseket, az érdekesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy ha már 2018-ban közös erővel indul az ellenzék a Veszprém 3-as választókerületben, összeszámolva az összes, akkor induló ellenzéki párt szavazatait, ugyan szoros meccsben, körülbelül négyszázaléknyi különbséggel – matematikailag – vihette volna az ellenzék a körzetet.

Időközi győzelem, majd vereség az eddigi veszprémi sorminta 2014 és 2018 között két igencsak emlékezetes időközi választásra is sor került Veszprém megyében, amikor az ellenzékiek le tudták győzni a Fidesz–KDNP jelöltjeit. 2015. február 22-én azért rendeztek időközi országgyűlésiképviselő-választást Veszprém megye 1-es számú országgyűlési egyéni választókerületében, mert a 2014-es választáson itt mandátumot szerzett Navracsics Tibor EU-biztosi kinevezése miatt 2014. október 30-i hatállyal lemondott képviselőségéről. (Ő egyébként 2014. április 6-án fölényes győzelemmel, az akkori Fidesz-lista feletti 47,15 százalékos eredményt ért el.) A hivatalosan függetlenként, az ellenzéki pártok támogatásával induló Kész Zoltán 2015-ben végül magabiztos győzelmet aratott egyes számú ellenfele, a fideszes Némedi Lajos felett. (Kész Zoltán a szavazatok 42,56 százalékát, míg Némedi Lajos a szavazatok 33,76 százalékát kapta.) Ezzel egyúttal megszűnt a Fidesz–KDNP kétharmados többsége a parlamentben. Kész Zoltán 2018. április 6-án, az országgyűlési választáson vereséget szenvedett Ovádi Pétertől, a kormány jelenlegi állatvédelmi biztosától, a Fidesz–KDNP jelöltjétől. Idén az egyesült ellenzék a DK-s Csonka Balázst indítja Ovádi Péterrel szemben az 1-es veszprémi körzetben.

Győzzön a jobbik!

Lapértesülések és elejtett politikusi nyilatkozatok alapján már a nyáron sejthető volt, hogy Navracsics Tibor képviselőjelöltként tér vissza a hazai politizálás frontvonalába. A veszprémi cserét szintén előrevetítette, hogy a nyáron Fenyvesi Zoltán kerületi Fidesz-elnök posztját is ő vette át.

Navracsics Tibor egyéni jelölése végül tavaly decemberben vált hivatalossá, Fenyvesi Zoltánt pedig nagy eséllyel azért váltotta le a Fidesz, mert rosszabbul szerepelt már 2018-ban is a körzetében egyéni indulóként, mint a Fidesz listás eredménye. Ezt januárban egy sajtótájékoztatón Fenyvesi Zoltán maga is beismerte.

Fenyvesi Zoltánnak az sem növelhette az esélyeit, hogy a körzetébe tartozó Badacsonytomajon a Közbeszerzési Döntőbizottság tavaly októberben hatmilliós büntetést szabott ki az önkormányzatra, miután szabálytalanul költötték el a tóparti sétány rehabilitációjára kapott 2,5 milliárd forintos támogatást.

A botrányos ügyet, amelyben rendőrségi nyomozás is indult, Fenyvesi Zoltán csak annyival kommentálta: csak az hibázik, aki dolgozik, és amikor pályázatok miatt nagy munka zajlik a polgármesteri hivatalokban, akkor bizony fordulnak elő hibák, csúsznak el határidők, és az összes előírásnak sem könnyű megfelelni.

Egy választókerület szociológiája

Kezdve azzal, hogy nincs egyetlen igazán nagy húzóváros a körzetben, cserébe Tapolcát és Ajkát, a két nagyobb, illetve Sümeget és Badacsonytomajt, a két kisebb várost leszámítva, közel hatvan különböző nagyságú település található a körzetben, az alig tucatnyi lakosútól a már-már városi méretűig.

Arról nem is beszélve, hogy ugyanúgy van köztük bakonyi és Balaton-parti település, ezen belül is belső periféria, továbbá virágzó turizmusból élő település. Ezek után egyáltalán nem csoda, hogy mindkét jelölt hatalmas kihívásnak éli meg, hogy a kerületben településszerkezetileg ennyire vegyes a kép.

Ebből leginkább az következik, hogy a teljes választókerületet nem lehet egyetlen, egységes üzenettel megszólítani. Mindez pedig szorgalomra és valódi, kemény kampánymunkára szorítja a politikusokat, akiknek településről településre járva, szinte egyesével kell megszólítaniuk a szavazópolgárokat.

Nincs közös nagy probléma, amely a választókerület összes települését érinti. Más például egy bakonyinak a gondja, egy Ajkának, ami egy iparváros, más a gondja egy balatoni Badacsonytomajnak, akárcsak egy belső perifériában lévő, integrációs gondokkal küzdő belső perifériás településnek

– magyarázta az Indexnek Navracsics Tibor.

Az eddigi tapasztalatok alapján az idei választáson azért is bármi megtörténhet a veszprémi választókerületben, mert míg például Ajka és környéke hagyományosan MSZP-bázis, Tapolca inkább jobbikos közeg, Sümeg és Badacsonytomaj pedig egyértelműen a Fidesz-zászlót lengeti.

A professzor, aki még saját pártját is kritizálja Navracsics Tibor 2006–2014 között már volt országgyűlési képviselő, négy évig vezette a Fidesz frakcióját, betöltötte a miniszterelnök-helyettesi pozíciót, valamint közigazgatási és igazságügyi, aztán külügyminiszter is volt. 2014-től az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, Brüsszelből hazatérve a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős, 2020. szeptember 1-jétől az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kormánybiztosa. Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének egyetemi docense. Finoman ugyan, de időnként kritizálta pártja, valamint a kormány bizonyos lépéseit. Például nehezen dolgozta fel, hogy a Fidesz távozott az Európai Néppártból. Aki már mindenki nagymamáját altatta a környéken Rig Lajos, a térség 2015 óta országgyűlési képviselője minden további nélkül írhatja a szórólapra a bevett választási önpromóciós fordulatot, hogy minden szál a következő négy évben is képviselni vágyott tapolcai körzethez köti. A 47 éves politikus Tapolcán született, a közeli Kővágóörsön gyermekeskedett, majd Veszprémben végezte a középiskolát, később a tapolcai kórházban volt ápoló, aneszteziológiai szakasszisztens, valamint vezető asszisztens, miközben a tapolcai mentőállomáson is teljesített szolgálatot. 2009-ben a tapolcai kórház szakszervezetének elnökévé választották. Nem véletlen, hogy a parlamentben a környékbeliek érdekvédelmén kívül elsősorban az egészségügyi és szociális dolgozók sorsa a kiemelt témája. A házas, négygyermekes édesapa a Tapolcán 2008-ban alakult Jobbik alapszervezet alapító tagja, az anyapárt felkérésére csatlakozott, miután a Jobbik akkoriban egészségügyi vonalon szeretett volna erősíteni.