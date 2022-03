Tíz csatatér, ahol az egész választás eldőlhet

A közvélemény-kutatási adatok szerint a két nagy tömb, a Fidesz–KDNP és az Egységben Magyarországért hatpárti ellenzéki összefogás listájának támogatottságát néhány százalék választja el egymástól. A 106 egyéni választókerületben is találhatunk olyanokat, amelyek rendkívül kiélezett versenyt hozhatnak, és végül eldönthetik a parlamenti többség sorsát. Cikkünkben tízet gyűjtöttünk össze a csataterekből.

Bár a 2022-es választás kiindulópontja a korábban széttöredezett ellenzék összefogása miatt alapvetően más, mint a 2018-asé, az akkori eredményekből, a 2019-es önkormányzati választásokból (ahol már volt ellenzéki együttműködés), valamint a közvélemény-kutatási adatokból lehet következtetni arra, hogy egyes választókerületekben melyik nagy tömbnek mutatkozik jobb esélye a győzelemre.

A Választási Földrajz szakértői húsz olyan választókerületet azonosítottak, amelyekben eldőlhet a választás. A Taktikai Szavazás ennél minimálisan többet, huszonhatot sorol jelenleg a billegők közé.

Fotó: Index

Vas megye 1.

A Szombathely-központú választókerület 2022-es indulói:

Hende Csaba (Fidesz–KDNP)

Czeglédy Csaba (Egységben Magyarországért)

Horváth Éva (Normális Párt)

Vadon István (Mi Hazánk)

Tömböly Tamás (Megoldás Mozgalom)

Hegedüs Máté (Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom)

Nagy Dávid (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

A 2018-as eredmény:

Hende Csaba (Fidesz–KDNP): 26 086 szavazat Nemény András (MSZP–Párbeszéd): 15 950 szavazat Balassa Péter (Jobbik): 6576 szavazat Németh Ákos (LMP): 1854 szavazat Viszlayné Pavelkovits Petra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt): 748 szavazat Falta Péter (Momentum): 610 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint öt százalék Hende Csaba előnye. A Publicus Intézet február közepi mérése azt mutatta, hogy 42-42 százalékon áll Hende Csaba és Czeglédy Csaba. A 2018-ban második helyen záró Nemény Andrást 2019-ben polgármesterré választották, a Jobbik kivételével a jelenlegi hatpárti összefogás valamennyi tagja támogatta akkor. A választókerülettel és Czeglédy Csaba bírósági ügyeivel az Index Csata tér blogjában részletesen foglalkoztunk.

Zala megye 3.

A Nagykanizsa-központú választókerület 2022-es indulói:

Cseresnyés Péter (Fidesz–KDNP)

Horváth Jácint (Egységben Magyarországért)

Barna Tamás (Megoldás Mozgalom)

Borda Balázs (Normális Párt)

Nagy Dávid (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Hokker Tibor (Mi Hazánk)

Székely Sándor (Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom)

A 2018-as eredmény:

Cseresnyés Péter (Fidesz–KDNP): 25 161 szavazat Zakó László (Jobbik): 17 840 szavazat Horváth Jácint (DK): 5136 szavazat Károlyi Attila József (LMP): 1863 szavazat Polónyi Tamás (Momentum): 751 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 8,3 százalék Cseresnyés Péter előnye. A kormánypárti politikus húsz éve országgyűlési képviselő, volt nagykanizsai polgármester is. 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is nyert az egyéni választókerületben. A Zala megyei választókerületekből ő hozta a leggyengébb kormánypárti eredményt, egyedüliként zárt ötven százalék alatt. A DK-s Horváth Jácint 2018-ban még messze lemaradva futott be a harmadik helyre a jobbikos jelölt mögött, a 2021-es előválasztáson viszont győzni tudott, bár az ellenfele nem Zakó László, hanem Berta Krisztián volt.

Veszprém megye 3.

A Tapolca-központú választókerület 2022-es indulói:

Rig Lajos (Egységben Magyarországért)

Navracsics Tibor (Fidesz–KDNP)

Fórizs Lajos (Megoldás Mozgalom)

Sándor Balázs (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Takács Lajos (független)

A 2018-as eredmény:

Fenyvesi Zoltán (Fidesz–KDNP): 22 838 szavazat Rig Lajos (Jobbik): 19 748 szavazat Kárpáti Lajos (MSZP–Párbeszéd): 3992 szavazat Takács Lajos (LMP): 1107 szavazat Pavlovics Márk (Magyar Kétfarkú Kutya Párt): 576 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 5,3 százalék Navracsics Tibor előnye. Rig Lajos 2015-ben, időközi választáson, rendkívül kiélezett versenyben egyszer már tudott győzni a választókerületben. Navracsics Tibor Brüsszelből hazatérve száll be újra a hazai politikába, de nem fogadna a saját győzelmére. A választókerülettel az Index Csata tér blogjában részletesen foglalkoztunk.

Veszprém megye 1.

A Veszprém-központú választókerület 2022-es indulói:

Ovádi Péter (Fidesz–KDNP)

Csonka Balázs (Egységben Magyarországért)

Kovacsics Zsolt (Mi Hazánk)

Vértesi Benjámin (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Simor István (Megoldás Mozgalom)

A 2018-as eredmény:

Ovádi Péter (Fidesz–KDNP): 25 920 szavazat Kész Zoltán (független): 16 688 szavazat Varga-Damm Andrea (Jobbik): 7054 szavazat Hites Viktor (LMP): 1811 szavazat Szimmer Ákos (Magyar Kétfarkú Kutya Párt): 818 szavazat Meződi János (Momentum): 744 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 5,1 százalék Ovádi Péter előnye. 2015-ben Kész Zoltán még úgy is győzött és elvette a Fidesz–KDNP országgyűlési kétharmadát, hogy volt jobbikos és LMP-s induló. Ovádi Péter 2018-ban visszaszerezte a választókerületet a kormánypártoknak, 2022-ben az a Csonka Balázs lesz az ellenfele, aki civilben ügyvédként dolgozik, és az előválasztáson legyőzte a korábbi szocialista miniszterelnök-jelöltet, Mesterházy Attilát.

Fejér megye 1.

A Székesfehérvár-központú választókerület 2022-es indulói:

Vargha Tamás (Fidesz–KDNP)

Márton Roland (Egységben Magyarországért)

Végh Annamária (Mi Hazánk)

Fenekes Roland (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Balogh Benedek (Megoldás Mozgalom)

Göde Imre (Normális Párt)

A 2018-as eredmény:

Vargha Tamás (Fidesz–KDNP): 22 433 szavazat Ráczné Földi Judit (DK): 14 740 szavazat Tóth Nóra Tímea (Jobbik): 6599 szavazat Rákosi Judit (LMP): 2868 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 3,4 százalék Vargha Tamás előnye. Márton Roland a 2019-es önkormányzati választáson vereséget szenvedett a kormánypárti Cser-Palkovics Andrástól, de utóbbi valószínűleg népszerűbb a városban, mint a Fidesz. A 2018-ban még második, DK-s Ráczné Földi Judit az előválasztás idején offshore-ügybe keveredett, és Márton Roland legyőzte.

Győr-Moson-Sopron megye 1.

A Győr-központú választókerület 2022-es indulói:

Simon Róbert Balázs (Fidesz–KDNP)

Jancsó Zita (Egységben Magyarországért)

Szilágyi Norbert (Megoldás Mozgalom)

Bálint Csaba (Mi Hazánk)

Kovács Balázs (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

A 2018-as eredmény:

Simon Róbert Balázs (Fidesz–KDNP): 24 193 szavazat Glázer Tímea (DK): 10 561 szavazat Fodor Roland (Jobbik): 8448 szavazat Jenei Ferenc (LMP): 3118 szavazat Molnár József (Momentum): 1402 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 9,7 százalék Simon Róbert Balázs előnye. Borkai Zsoltot 2019-ben szexbotránya ellenére újra polgármesterré választották, később lemondott. Simon Róbert Balázs 2018-ban ötven százalék alatti eredményt produkált széttöredezett ellenzék mellett. Idei ellenfele, az előválasztás győztese, Jancsó Zita ügyvezető-tulajdonos egy étteremnél.

Komárom-Esztergom megye 2.

Az Esztergom-központú választókerület 2022-es indulói:

Erős Gábor (Fidesz–KDNP)

Nunkovics Tibor (Egységben Magyarországért)

Greiner Tamás (Normális Párt)

Lantos János (Mi Hazánk)

Stipits Zoltán (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Deák Ferenc (független)

A 2018-as eredmény:

Völner Pál (Fidesz–KDNP): 26 137 szavazat Nunkovics Tibor (Jobbik): 19 834 szavazat Vadai Ágnes (DK): 6474 szavazat Munkácsy Béla Attila (LMP): 2657 szavazat Papp László (Magyar Kétfarkú Kutya Párt): 958 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 4,1 százalék Erős Gábor előnye. Völner Pál 2021 decemberében lett egy vesztegetési botrány egyik főszereplője, amivel több cikkben is foglalkoztunk. Helyére Erős Gábor, Esztergom alpolgármestere ugrott be jelöltként. A jobbikos országgyűlési képviselőnek, Nunkovics Tibornak nem volt ellenfele az előválasztáson.

Heves megye 1.

Az Eger-központú választókerület 2022-es indulói:

Pajtók Gábor (Fidesz–KDNP)

Berecz Mátyás (Egységben Magyarországért)

Vass Veronika (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Pápai Ákos (Mi Hazánk)

Kacsó Sándor Béla (Megoldás Mozgalom)

Nagy Ágnes (Normális Párt)

A 2018-as eredmény:

Nyitrai Zsolt (Fidesz–KDNP): 27 374 szavazat Mirkóczki Ádám (Jobbik): 23 115 szavazat Kertészné Kormos Noémi (DK): 3987 szavazat Komlósi Csaba (LMP): 1914 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 6,8 százalék Pajtók Gábor előnye. A 2018-ban második Mirkóczki Ádámot 2019-ben összellenzéki támogatottsággal polgármesterré választották, de azóta inkább függetlenként vezeti a várost. A Fidesz itt jelöltet cserélt, Nyitrai Zsolt helyét Pajtók Gábor, a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, a Tokaj Kereskedőház volt elnöke vette át. Berecz Mátyás győzelme esetén a DK frakcióját választaná, politikai pályája előtt az egri vármúzeum igazgatója is volt.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6.

A Tiszaújváros-központú választókerület 2022-es indulói:

Jézsó Gábor (Egységben Magyarországért)

Koncz Zsófia (Fidesz–KDNP)

Macskás József (független)

Molnár Sándor (Normális Párt)

Veszprémi Ádám (Megoldás Mozgalom)

Papp György (Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom)

A 2018-as eredmény:

Koncz Ferenc (Fidesz–KDNP): 25 662 szavazat Bíró László (Jobbik): 16 469 szavazat Pap Zsolt (MSZP–Párbeszéd): 7757 szavazat Tarnai Gábor (LMP): 1182 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 12,1 százalék Koncz Zsófia előnye. Koncz Ferenc halála után 2020 októberében tartottak időközi választást, ahol lánya, Koncz Zsófia indult a kormánypárt színeiben. Az ellenzék a jobbikos Bíró László mögé sorakozott fel, aki a zsidókra tett korábbi kijelentései miatt került botrányba. Koncz Zsófia 50,51 százalékos eredménnyel nyerte a választást:

Koncz Zsófia: 17 700 szavazat Bíró László: 16 213 szavazat

Hajdú-Bihar megye 1.

A Debrecen-központú választókerület 2022-es indulói:

Kósa Lajos (Fidesz–KDNP)

Varga Zoltán (Egységben Magyarországért)

Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk)

Nagyné Németh Marietta (Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom)

Pető Csaba (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Hermann Zoltán (Megoldás Mozgalom)

A 2018-as eredmény:

Kósa Lajos (Fidesz–KDNP): 23 441 szavazat Gurmai Zita (MSZP–Párbeszéd): 13 648 szavazat Herpergel Róbert (Jobbik): 7531 szavazat Murguly Mátyás (LMP): 2597 szavazat Horváth Zoltán (Momentum): 1459 szavazat

A Taktikai Szavazás összesített adatai szerint 6,2 százalék Kósa Lajos előnye. Kósa Lajos sikerszériában van, polgármester-választások és egyéni országgyűlési választások sorát nyerte meg a városban, de 2022-ben nehéz dolga lehet. A DK-s Varga Zoltán 2020-ban csöppent az országos politikába, a választókerülettel az Index Csata tér blogjában részletesen foglalkoztunk.