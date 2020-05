Kigyulladt a dorogi hulladékégető

Tűz keletkezett a dorogi hulladék-feldolgozó üzem területén csütörtök este, közölte a katasztrófavédelem. A Bécsi úti telep hordótárolójában csaptak fel a lángok.

Az esethez az esztergomi, a nyergesújfalui és a bajnai hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt habsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését

– írták.

Több olvasónk is durranásokat hallottak a környéken, valószínűleg néhány hordó robbant be. A Dorogi-medence Facebook-oldalán fotót is közzétettek a gomolygó fekete füstről.