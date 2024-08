A negyvenhét évvel ezelőtti, Hungária körúti kettős rablógyilkosság nyomozása a magyar kriminalisztika történetének egyik legcsúfosabb kudarca. A nyomozók hiába találták meg a két töltényhüvelyt és feltehetően a tettes vérét is a helyszínen, hallgattak ki számtalan tanút, ellenőriztek húszezer személygépkocsit, jártak utána több szálon is a lehetséges elkövetőknek, utasította Biszku Béla személyesen a belügyminisztert, nem jártak sikerrel. A bűncselekmény ráadásul azóta elévült, így a gyilkos már nem is vonható felelősségre.