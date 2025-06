A KGB egy Spiegel-interjú miatt tette el láb alól a szovjet főtitkár magyar tolmácsát?

Elbert János 1932. április 17-én született Budapesten. Az ELTE bölcsészkarán 1955-ben orosz–lengyel szakon szerzett diplomát. Nyelvzseninek tartották, anyanyelvi szinten beszélt angolul, oroszul és lengyelül. Két évig a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) Külkapcsolati Osztályán fordított, később pedig tolmácskodott. A tehetséges fiatalembert 1956 októberében Jurij Andropov budapesti szovjet nagykövet, későbbi pártfőtitkár mellé delegálták tolmácsként. Erre az epizódra még visszatérünk.

Az ellentmondások embere

Elbert megalapításától kezdve két évtizeden át munkatársa volt a Nagyvilág című világirodalmi folyóiratnak. Rendszeresen tartott műfordítói és irodalomtörténeti előadásokat az orosz-szovjet irodalomról. Az ellentmondások embere volt. A 13 dioptriás szemüveget viselő, kopaszodó, vékony testalkatú irodalmár remek retorikai képességekkel rendelkezett. Az ELTE-n és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán imádták a tanítványai. Miután 1975-ben kinevezték a Magyar Színházi Intézet igazgatójává, rendszeresen vendégszerepelt a tévében.

A nézők hamar megkedvelték a nem túl előnyös megjelenésű professzort, százezrek ültek le a képernyő elé, hogy megnézzék magával ragadó irodalmi, művészeti eszmefuttatásait.

Sokfelé megfordult élete során. Műfordítói szemináriumokat tartott, orosz irodalomtörténetet tanított Szegeden és a fővárosban. A forradalom leverése után többször járt a Szovjetunióban, ahol állítólag nemcsak a hivatalos, rendszerhű írókkal, hanem titokban ellenzéki művészekkel is kapcsolatot tartott. Angol nyelvtudása révén eljutott az Egyesült Államokba, valamint Angliába is, ahová meg nem erősített értesülések szerint magával vitte az orosz ellenzéki írók szamizdatjait is.

„Mindjárt jövök!”

1983. március 9-én reggel bement a munkahelyére, a Magyar Színházi Intézetbe, ahonnan nem sokkal délelőtt fél tíz előtt távozott. Előtte még egy rövid telefonbeszélgetést folytatott egy ismeretlen személlyel, majd közölte titkárnőjével: „Mindjárt jövök!”

Annyira sietett, hogy még kopott aktatáskáját sem vitte magával. A rendőrségi dokumentumok szerint taxiba szállt, a Magyar Rádióban gyorsan magához vette a honoráriumát, ezt követően a Déli pályaudvarra ment, ahol felszállt egy Siófok felé tartó vonatra. Az utazás nem volt zavartalan, mert vágányzár miatt Székesfehérváron leszállították az utasokat. Itt újra taxiba szállt, és a siófoki bányászüdülőhöz vitette magát.

A taxisofőr tanúvallomása szerint a kezében világos színű dossziét vagy nagy méretű borítékot szorongatott, amitől egy pillanatra sem vált meg.

Azt is megfigyelte, hogy utasa szinte folyamatosan az óráját nézegeti, amit azzal magyarázott, hogy délután egykor kollégákkal találkozik a bányászüdülőben. Hogy milyen kollégákkal, azt nem árulta el.

Holttest a sekély vízben

Innentől kezdve válik egyre zavarosabbá a történet. Csupán annyi bizonyos, hogy pár percet a bányászüdülő recepciójánál időzött. A szenvedélyes kávéfogyasztó hírében álló férfi kávét kért az ismerős pincérnőtől. Az egyik verzió szerint a hölgy, aki a későbbiekben eltűnt, és sohasem nyomoztak utána, a presszógép hibája miatt nem tudta kiszolgálni, a másik változatban viszont kapott feketét, amelybe – a legmeredekebb konteó alapján – éppen itt tehették bele azt a mérget, ami nem sokkal később a rosszullétét és halálát okozta. Mindenesetre amikor kilépett az üdülőből, és elindult a mintegy kétszáz méterre lévő móló felé, újra az órájára nézett, ami 12 óra 55 percet mutatott. Ekkor látták őt élve utoljára.

Nehezen hihető, de senkinek sem tűnt fel délután egytől másnap délelőtt fél tízig a siófoki móló melletti sekély vízben egy arccal lefelé lebegő holttest és a mellette úszkáló néhány papírszázas. Végül egy kutyát sétáltató nyugdíjas pár értesítette a rendőrséget.

Borbarát Béla rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának vezetője három hónappal később a Népszabadságnak elmondta, hogy a boncolásnál méregnek, gyógyszernek, alkoholnak a legcsekélyebb nyomát sem találták. De bűncselekményre utaló külsérelmi nyomok sem voltak rajta. Az úgynevezett diatómavizsgálat megállapította, hogy élve került a vízbe. (A diatóma- vagy kovaalgatesztet fulladásos halál vizsgálatánál alkalmazzák. Amennyiben a diatómasejtek nagy mennyiségben vannak jelen a testben, az a fulladásos halál valószínűségét támasztja alá.) Karórája egy óra öt perckor állt meg. A nyomozó szerint valószínűleg a nyálkás parti köveken csúszott meg, és az óráját is ekkor ütötte bele a kövekbe. Arra a kérdésre, miért ment ki azon a hűvös, szeles tavaszi napon a mólóra, az ezredes ezt válaszolta:

Elbert idegzsábában szenvedett, ami időszakosan roppant erős fájdalmat okozott. Ezt ilyenkor hideg vízzel is enyhítette. Minden valószínűség szerint ezúttal is hirtelen elfogta a fájdalom, kiment a mólóra, hogy hideg vízzel lehűtse az arcát. Lemehetett a nyálkás kövek közé, levette a szemüvegét, amit a vízből való kiemelése után a zsebében találtunk meg, megcsúszhatott, és ebben a pillanatban eszméletét veszthette, így eshetett a vízbe. A halál oka egyértelműen fulladás.

Legalábbis így szólt a hivatalos verzió. Már önmagában az is gyanút keltett, hogy az állampárt lapja, amely halálesetekről legfeljebb pár sorban szokott beszámolni, Hogyan halt meg Elbert János? címmel több mint hatezer karakteres interjút közölt a bűnüldözési osztály vezetőjével. A cikk eredeti céljával éppen ellentétes hatást váltott ki: tényleg hogyan halt meg Elbert János?

Mit nem vizsgált a rendőrség?

Ráadásul Elbert családjában tovább folytatódtak a különös halálesetek. A professzor 19 éves fia, aki nagy nyilvánosság előtt többször is kijelentette, hogy mindenképpen megtudja, kik ölték meg az apját, két hónappal a balatoni tragédia után eltűnt, és a holttestét Tökölnél emelték ki a Dunából. A férje és fia elvesztése miatt súlyos depresszióba esett özvegy pedig másfél évvel később vetette le magát belvárosi lakásuk körfolyosós gangjáról.

Az Elbert János ügyében folytatott nyomozás eredménye nem nyugtatta meg a közvéleményt. Az öngyilkosságot egyértelműen ki lehetett zárni, hiszen az irodalmár nagy sietségében is retúrjegyet vásárolt a Déli pályaudvar pénztárában.

De a bűncselekmény gyanúját nem.

Nem tudni, ki telefonált neki március 9-én reggel, ahogy azt sem, miért kellett hirtelen hanyatt-homlok elviharzania. Nem tudni, miért kellett Budapestről Siófokra utaznia. Nem tudni, hova tűnt, és mit tartalmazott az a világos színű dosszié (nagy méretű boríték), amit a világ minden kincséért sem engedett volna ki a kezéből. Nem tudni, hova tűnt el a bányászüdülő pincérnője. Nem tudni, kivel vagy kikkel akart találkozni a mólónál. Nem tudni, mi történt délután egytől másnap délelőtt fél tízig. Nem tudni, miért nem tett tanúvallomást a holttestre rátaláló nyugdíjas házaspár. Nem tudni, miért nem vizsgálták, meddig maradnak a víz felszínén a papírszázasok, mielőtt elsüllyednének. Nem tudni, miért nincs nyoma a siófoki mentőszolgálat, illetve a siófoki kórház naplójában Elbert János nevű személynek. Nem tudni.

Nőnapi ajándék, leningrádi szerető

Elbert János halálának magánéleti, illetve politikai szálai is lehettek. Ami a magánéletit illeti, két főbb változat terjedt el:

Miklós György történész szerint Elbert egy hölggyel találkozott, akinek nőnapi ajándékot vitt borítékban. Sokáig a nő és a boríték létezése is kérdéses volt. Egészen addig, amíg az ügy kivizsgálására kirendelt Kovács István rendőrkapitány kamerán kívül állítólag elismerte, hogy megtalálta a szóban forgó asszonyt. A férjezett nő kilétét vallomásáért cserébe titokban tartotta. A rendőrkapitány szerint a tanú látta, hogy Elbert a vízbe esik, és belefullad. Odze György újságíró szerint Elbertnek leningrádi szeretője volt, és egy tőle kapott, orosz ellenzékiek szamizdat írásait tartalmazó mikrofilmet akart kicsempészni nyugatra. A KGB ezt akadályozta meg, és meggyilkolásával elrettentő példát szolgáltatott.

Persze mindkét eset újabb kérdéseket vet fel: például a nőnapi ajándékkal meglepett hölgy miért hagyta balesetet szenvedett hódolóját húsz órán át holtan a vízben lebegni? A leningrádi szeretős történetben pedig nehezen hihető: miért kellett egy politikailag kényes mikrofilmet dossziéban (nagy méretű borítékban) elhelyezni, majd azt feltűnően magához szorongatni? Miért nem vitte magával az aktatáskáját?

Jurij Andropov tolmácsa

A nőügyes változatoknál sokkal hihetőbb és részleteiben is meggyőzőbb az 1956-os szál. Ennek felfejtésében is szerepet játszott Odze György, akinek utóbb Elbert titkárnője elmondta, hogy 1983 márciusában a Spiegel című tekintélyes, a kommunista rezsimekkel szemben különösen ellenséges nyugatnémet hetilap nagyinterjút kívánt készíteni főnökével. Az irodalmár többször is elhárította a felkérést, néhány nappal a halála előtt azonban mégis beleegyezett.

A Spiegel-ajánlat elfogadása azért válhatott végzetessé, mert nem sokkal korábban, 1982 novemberében váltotta a szovjet kommunista párt főtitkári székében az elhunyt Brezsnyevet az a Jurij Andropov, aki az 1956-os forradalom idején budapesti szovjet nagykövet volt. Vagyis őmellé delegálták októberben tolmácsként az akkor 24 éves Elbert Jánost.

A kilencvenes években a brit külügyminisztérium irattárában bukkant rá Odze az ügy szempontjából is fontos dokumentumra, a budapesti brit nagykövet 1956. november 3-án kelt jelentésére:

Értesüléseim szerint Edward T. Wailes amerikai és Jurij Andropov szovjet nagykövet egy Óra utcai villában tárgyalt Magyarország jövőjéről és Nagy Imre sorsáról. Wailes megerősítette, hogy Washingtonnak nincs szándékában beavatkozni a magyar ügyekbe.

Ez volt az a megbeszélés, amin Elbert tolmácsolt. A KGB, amely ennél kevesebbért is eltett már embereket láb alól, egyáltalán nem lehetett biztos abban, hogy az új főtitkárt kompromittáló egykori egyeztetés nem kerül szóba a tervezett Spiegel-interjúban.