Nyomozati hibák miatt nem találták meg a szolnoki gyermekgyilkosság elkövetőjét

1983 őszén különös kegyetlenséggel megöltek egy nyolcéves kislányt a szolnoki temetőben. Eddig általában a vádlott, a megismételt eljárásban a bíróság által jogerősen felmentett Magda János szemszögéből tárgyalták a gyilkossági ügyet, most viszont kísérletet teszünk arra, hogy az áldozatot (N. Mariannt) helyezzük a történések középpontjába. Íme az N. Mariann-ügy!

A több mint negyven évvel ezelőtt elkövetett szolnoki gyermekgyilkosság nyomozati kudarca – egyetemi tananyagként – bevonult a magyar kriminalisztika történetébe. A Magda-ügyként emlegetett eljárásban, amelynek főszereplője nem a szabadkai bérgyilkos, Magda Marinko, aki jelenleg is a szegedi Csillagbörtönben tölti életfogytiglani büntetését, hanem az ugyancsak többszörösen büntetett előéletű szandaszőlősi lakos, Magda János volt, szinte minden bűnügyi nyomozati hibát elkövettek.

Előbb jött el az iskolából

A szolnoki születésű, nyolcéves N. Mariann másodikos tanulót 1983. október 25-én kora este hiába várta édesapja a megbeszélt helyen. A tanítás után mindennap elébe ment az apa, mivel a gyermek útja a Szivattyú utcai öreg, elhagyatott zsidó temető mellett vezetett. Ám ezen a keddi napon nem jött a kislány.

Mint a tanúvallomásokból kiderült, negyed hat táján – október végén ilyenkor már koromsötét van – Mariann két osztálytársával indult el a város peremrészén álló házuk felé. Az út úgy tíz-tizenöt percig tart. A kislány fél hat előtt néhány perccel búcsúzott el pajtásától, T. Csabától, aki utcájuk torkolatában még fél füllel hallotta, hogy valakinek hellóval köszönt, de ez már elválásuk után történt. Az édesapa szintén negyed hat tájt indult gyermeke elé, arra számítva, hogy fél hat körül lép ki az iskola kapuján. Aznap azonban a megszokottnál előbb engedték ki az iskolából. Körülbelül húsz percet várakozott a kapu előtt, aztán hazament.

Miután a kislány nem érkezett meg a Szivattyú utcai házba, háromnegyed hétkor a rendőrségen bejelentést tett.

Mariannt tanárai és osztálytársai is jól nevelt, csendes kislánynak ismerték. Szülei szerint soha nem csavargott el, a tanítás végeztével minden esetben azonnal hazament. Arra nevelték, hogy sohase álljon szóba idegenekkel. Mariann pedig szófogadó volt.

Kétmázsás sírkő alatt

A bejelentés alapján még este kutatócsoportokat alakítottak, hogy minél több adatot gyűjtsenek az eltűnés körülményeiről. A rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, amiben munkásőrök, katonák és a család tagjai is részt vettek. A késő éjszakáig tartó keresés nem vezetett eredményre, ezért a megyei rendőrfőkapitányság vezetése úgy határozott, hogy a hajnalban elrendelt, előre megtervezett karhatalmi gyakorlat célkitűzéseit módosítják, és így összevont erőkkel tudják folytatni a kutatást.

Október 26-án délután ötkor jött a szörnyű hír: az egyik kutatócsoport rábukkant a zsidó temető egyik sírjában, Friedmann Náthán egykori főkántor nyughelyén, egy csaknem kétmázsás sírkő alatt Mariann holttestére. A helyszíni szemle során a márványtömb vérgyanús szennyeződésén kívül más nyomot vagy elváltozást nem találtak. Az igazságügyi orvosszakértő szerint egy tompa tárggyal, amely a későbbiekben sem került elő, nyakszirten ütötték a sértettet. A halál oka ezzel együtt fulladás volt. A helyszíni szemle adatai és a szakértői vélemény is bizonyossá tette, hogy bűncselekmény történt, és az áldozat még élt, amikor gyilkosa sértetlen ruházatban a sírba rejtette.

Célkeresztben Magda János

Az első huszonnégy órában példásan, szervezetten folyt a nyomozás. Ahogy azonban előkerült a holttest, és kiderült, hogy a kislányt különös kegyetlenséggel ölték meg, a közfelháborodás nyomására a nyomozók elkezdtek hibát hibára halmozni.

A rendőrség nem sokat tétovázott, feljelentés alapján már 26-án este előzetes letartóztatásba helyezték a 48 éves Magda János többszörösen büntetett előéletű szandaszőlősi lakost, aki életéből addig tizenhét évet börtönben töltött. A nyomozók nem foglalkoztak azzal a ténnyel, hogy a feljelentés még a kislány holttestének megtalálása előtt történt.

Magda János ideális gyanúsított volt.

Ahogy egy év múlva, 1984 novemberében Orosz Balázs, Magda kirendelt védője a Legfelsőbb Bíróság előtti védőbeszédében is hangsúlyozta: „Védencem kifejezetten rosszarcú ember, így nem csoda, hogy a tanúk több esetben őt választották ki a rendőrségi szembesítések során a bemutatott gyanúsítottak közül.”

A vádirat szerint Magda október 25-én délután a szolnoki temető közelében észrevette, majd megvárta N. Mariannt, és amikor a kislány közelébe ért, elkapta, szájára zsebkendőt szorított, hogy ne kiabálhasson, és tarkón ütötte. A közelben zajt hallott, mire félelmében, hogy a kislány apja közeledik, behúzta az alélt gyereket a közeli sírboltba és mellére egy sírkődarabot helyezett. Ezután a helyére illesztette a síremlék fedőlapját, és elhagyta a helyszínt. Az ügyészség Magdát aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta.

A Szolnok Megyei Bíróság, amely három tárgyalási napon tizenhat szakértőt és nyolcvan tanút hallgatott meg, 1984. június 5-én kihirdetett ítéletében bűnösnek találta, és – mint többszörös visszaesőt – aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt halálra ítélte. Az ügy itt akár be is fejeződhetett volna, ha a megismételt eljárásban nem hull darabjaira a vád.

„A nyomozó urak csak jobban tudták”

A megismételt elsőfokú eljárásban, a Fővárosi Bíróság előtt sorra dőltek meg a bizonyítékok:

A vád koronatanúja, a bűncselekmény időpontjában arra kerékpározó F. Gerzsonné felismerte a temetőben Magdát. A bizonyítási kísérlet szerint viszont közvilágítás hiányában az égvilágon nem láthatott semmit.

Sem a rendőrség, sem a Szolnok Megyei Bíróság nem folytatott le bizonyítási kísérletet arra, hogy a cingár testalkatú Magda hogyan tudta elmozdítani a síremlék csaknem kétmázsás fedőlapját.

A rendőrség M. Kálmánné tanúvallomása miatt nem igazolta Magda alibijét. A bíró kérdésére, miért változtatott a vallomásán, az asszony ezt felelte: „A nyomozó urak autóval vittek be a kapitányságra. Nagyon finom emberek voltak. Az egyik tiszt úr elmondta, hogy nem jó az az időpont, akkor én nem találkozhattam Magda Jánossal az autóbuszon. (...) A nyomozó urak csak jobban tudták, hogy mit kellett mondanom.”

A tanúk döntő többsége arra nézve tett tanúvallomást, hogy Magda képes elkövetni egy ilyen súlyos bűncselekményt, és nem azt bizonyították, hogy meg is tette.

Az 1983. október 28-án tartott házkutatás során lefoglalták Magda eszterházikockás nadrágját, benne egy zsebkendővel. Csakhogy ezek a tárgyi bizonyítékok pótlólagosan, 1984. január 25-én kerültek a jegyzőkönyvbe.

Amikor húsz évvel a büntetőper után a bizonyítási eljárás hibáiról kérdeztem, Strausz János, az ügy egyik bírája egy érdekes helyi összefüggésre hívta fel a figyelmet: „Régi köny­vekben bukkantam rá, hogy az ötvenes években a szolnoki rendőr­ség szinte min­dig talált a tettesnél valami zsebkendőfélét, amelyen rendre kimutatták az áldozat nyálát. Megtörtént például, hogy csoportos nemi erőszak miatt elkaptak öt vagy hat em­bert. Bizonyí­ték nem volt, a sértett nem ismerte fel a tetteseket, a gyanúsítottak pe­dig közöl­ték, hogy ők még életükben nem látták a nőt. Ekkor házkutatást tartot­tak a főgyanúsítottnál, és láss csodát, a lakásá­ban találtak egy zsebkendőt a sértett nyálával. Úgy látszik, Szolnokon az volt a szokás, hogy mindenki eltette a tetthelyen a sértett nyálával szennyezett zsebkendőt.”

Kognitív elfogultság

Kim Rossmo, a Texasi Állami Egyetem kriminológiaprofesszora, aki két évtizedig nyomozó is volt, a Bűnügyi nyomozati kudarcok című könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig van logika abban, ahogyan a gyilkos kiválasztja áldozatát, és ahogyan elköveti a bűntényt. A kanadai szakember szerint a gyilkosok – más emberekhez hasonlóan – alapvetően kényelmesek, ezért az jellemző rájuk, hogy a bűncselekményeket tágabb lakókörzetükön belül követik el. Ezt a felismerést a kriminálstatisztikai adatok is alátámasztják. Az is általános tapasztalat, hogy az elkövetők nem közvetlenül a lakhelyük szomszédságában követik el tettüket, nehogy felhívják magukra a figyelmet, illetve hogy elkerüljék az olyan szemtanúkat, akik jól ismerik őket. A professzor a leggyakoribb nyomozati hibák közé sorolja az olyan kognitív elfogultságot, mint az alagútlátás, amely legtöbbször hibás érveléshez vezet.

A szolnoki gyermekgyilkosság nyomozói is alagútlátásban szenvedhettek, hiszen meg voltak győződve arról, hogy N. Mariann ellen szexuális indíttatású bűncselekményt követtek el, ezért kezdetektől fogva pedofilokat, szexuálisan aberrált, nemi bűncselekményért elítélt személyeket kerestek. Olyan elkövetőt képzeltek maguk elé, aki kizárólag nemi vágyait akarta kielégíteni.

Ennek a feltételezésnek több körülmény is ellentmond:

Az áldozaton nem találtak semmiféle szexuális erőszakra utaló nyomot, megtalálásakor a ruházata teljesen ép volt. A nyomozók annak sem tulajdonítottak jelentőséget, hogy osztálytársa elválásuk után fél füllel hallotta, hogy valakinek hellóval köszönt. Ez pedig csak ismerősnek szólhatott, hiszen T. Csabán kívül senkit nem találtak, senki nem jelentkezett, aki látta volna akkor Mariannt. (Nem mellesleg: az áldozat anyja is először azt állította, hogy sohasem találkozott Magdával.) A rendőrkutya a kerítésnél elveszítette a kislány szagnyomát, így a feltételezhetően a saját lábán ment be a temetőbe, idegennel nem valószínű, hogy önszántából besétált volna. Ha az elkövető a drótkerítésen keresztül, növényekkel, ágakkal benőtt területen erőszakkal hurcolta be áldozatát a sír­kőig, a ke­rítésnek legalább egy kis darabot le kellett volna szakítania a gyermek ruhájából, vagy találni kellett volna rajta valamit a temető­beli levélmaradványokból.

A bűnös mindig visszatér

Ha nem Magda, akkor ki? Jogos a kérdés, de negyvenvalahány év távlatából szinte képtelenség ezt megválaszolni. Volt ugyanakkor ebben a történetben egy különc, kissé hebehurgya figura, V. András, akinek „Tyúk” volt a beceneve. Őt viszont majdnem mindenki ismerte a környéken, feltehetően az áldozat is.

Tyúk többször is ült börtönben, elsősorban vagyon elleni bűncselekményekért. Azon a napon, amikor megtalálták Mariann holttestét, rendkívül furcsán viselkedett. A kislány apja keresés közben a temetőben találkozott vele. Amikor megkérdezte tőle, mit csinál itt, Tyúk a következőt válaszolta:

A bűnös mindig visszatér a tett színhelyére. Ha éjjel kijössz és azt mondod, Tyúk, én azt mondom igen és együtt akasztjuk fel a gyermeked gyilkosát!

Honnan tudta V. András, hogy megölték az akkor még eltűntként keresett kislányt? És miből gondolta, hogy éppen a temető a tett helyszíne?

A túlbuzgó férfit valamilyen ok miatt nagyon izgatta a gyermekgyilkosság, hiszen a bírósághoz beadványt is eljuttatott, amelyben részletesen elemezte a bűntettet, variációkat sorakoztatott fel a gyilkosság indítékaira, a bűntett idejére, módjára és előkészítésére. „Csak segíteni akartam” – magyarázta Tyúk, akinek a bűncselekmény idejére állítólag szilárd alibije volt. Mindenesetre a vizsgálati anyaga szőrén-szálán eltűnt.