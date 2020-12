A hatvanas évek közepén a kommunista párt elérkezettnek látta az időt, hogy lecsapjon a hazai gazdasági élet néhány kulcsfigurájára, megmutatva országnak-világnak, hogy ki is az úr a háznál. A kirakatper főszerepére Onódy Lajost, a sikeres vendéglátóipari vezetőt szemelték ki. A hecckampányban meghurcolták a kor egyik leghíresebb színésznőjét, Bara Margitot is. Onódy Lajos, a per elsőrendű vádlottja száz éve született.