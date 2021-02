75 éve kezdődött a Szálasi-per

Szálasi Ferenc 1897. január 6-án született Kassán. Sokgyermekes, rossz anyagi körülmények között élő családban nőtt fel. Miután családja katonai pályára szánta, előbb a kőszegi katonai reáliskolában, majd a bécsújhelyi katonai akadémián tanult.

A tiszti pályán egészen a vezérkari őrnagyi rendfokozatig jutott el. Előléptetésének évében, 1933-ban jelentette meg A magyar állam felépítésének ter­ve című könyvecskéjét, ami hatalmas vihart kavart, merthogy egy katonatiszt nem politizálhatott.

Szálasi nyugállományba helyezése után nem sokkal létrehozta a hungarista Nemzet Akaratának Pártját (NAP) nyilaskereszt szimbólummal. Szálasi ellen 1937–1938-ban, több vonulat­ban is perek zajlottak. Az egyik sorozat tárgyát izgatási bűncselekmények, a másikét a NAP tevékenységének törvénybe ütközése miatti bűnvádi eljárások képezték.

1937. május 19-én a budapesti büntető törvényszék három hónapi fogházra, valamint háromévi hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyancsak háromévi felfüggesztésére ítélte Szálasit. A fővárosi ítélőtábla a szabadságvesztést két hónapra leszállította, és a végrehajtást három évre felfüggesztette, míg a mellékbüntetést mellőzte. A Kúria 1938. január 26-án jogerőre emelte a másodfokú ítéletet. Izgatásért újabb egy hónapot kapott 1938. március 21-én. A kiszabott szabadságvesztéseket nem kellett külön-külön leülnie. Mire azok jogerőssé váltak, a budapesti törvényszék a NAP-ügyben, 1937. november 29-én 10 hónapi fogházra ítélte őt, amit az ítélőtábla 1938. július 6-án súlyosbított. Augusztus 24-én elutasították a kérelmét, majd átszállították a szegedi Csillagbörtönbe, ahol elkezdte büntetésének letöltését.

Az Ujság 1938. augusztus 18-án így számolt be Finkey Ferenc koronaügyész vádbeszédéről, amelyet Töreky Géza büntetőtanácsa előtt tartott a Szálasi-perben:

Szálasi 1939. március 15-én hozta létre a Nyilaskeresztes Pártot, amely ezen a néven 1944. augusztus 24-ig, majd a nyilas hatalomátvétel után – 1944. október 16-a és 1945. május 1-je között működött.

A 170 napos nyilas rémuralom alatt a Horthy által 1944 júliusában leállíttatott deportálások újraindultak Adolf Eichmann vezetésével, és a nyilas kormány támogatásával zsidók és romák tízezreit hurcolták kényszermunkára, illetve haláltá­bo­rokba.

Karsai László történész Szálasi Ferenc, a tökéletes bűnbak című cikkében a Nyilaskeresztes Párt bűneit néhány érdekes, kevésbé ismert adattal árnyalta:

A nyilasok fő, szinte kizárólagos bűnössé nyilvánítása magyarázza, hogy még manapság is akad, még a történészek körében is olyan, aki azt hiszi, hogy a zsidók deportálását a Sztójay-kormány idején többek között a nyilas pártszolgálatosok intézték, pedig nemhogy a deportálásokban, de még a zsidók szervezett kirablásában sem jutott, nem is juthatott szerep a Szálasi vezette nyilasoknak. [...] Sztójay Döme miniszterelnöksége idején (1944. március 22-től augusztus 29-ig) nagyságrenddel több zsidót deportáltak és gyilkoltak meg (437 000 deportált, kb. 320-380 000 meggyilkolt), mint a nyilas rezsim (1944. október 15-től 1945. áprilisig) alatt (kb. 50 000 deportált, kb. 30-40 000 meggyilkolt). Szálasi nevét majdnem mindenki ismeri ma Magyarországon, Sztójayról még történelem szakos egyetemisták sem nagyon tudják, hogy ki volt. Sztójay lelkesen deportált, Szálasi csak vonakodva.