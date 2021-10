Holhos Jánosné (leánykori nevén Papp Erzsébet) 1935. január 28-án született Penészleken. Erzsébet 1957-ben, 22 évesen ment férjhez Rostár Istvánhoz, akiről hamarosan kiderült, hogy folyamatosan matt részeg. Ezért a fiatal feleség egykettőre eldöntötte, hogy megválik tőle. Azt is tudta, hogyan.

Nikotin kétdecis pálinkásüvegben

Papp Bözsi, mert így hívták az ismerősei, a házassága előtt dohánytermesztéssel foglalkozott, ezért tudta, hogy a dohánylevélből előállított nikotin rendkívül mérgező. Elfogását követően még azt vallotta, hogy 20-25 doboz Kossuth cigarettából főzte a mérget, de miután a szakértői vizsgálat megállapította: az így készített szúrós szagú löttyből legalább hét decit kellett volna meginniuk áldozatainak, beismerte, hogy igazából a növényvédelmi permetezőszerként használatos, nagyobb koncentrátumú nikotint használta. Erzsébet a nikotint nővérétől kapta, aki több mint száz kilométerre lakott tőle, és gyümölcstermesztőként jogosult volt nikotin vásárlására. A fiatalasszony azzal vette rá testvérét az ügyletre, hogy a méreggel patkányokat akar kiirtani.

Papp Erzsébet a nikotint egy kétdecis pálinkásüvegben tárolta. Mivel nem volt benne biztos, hogy a méreg elég lesz-e a férje megöléséhez, úgy határozott, kipróbálja a szomszédban lakó, ötéves Tarnóczi Ilonán, aki gyakran járt át hozzájuk játszani. Amikor 1957. augusztus 1-jén a kislány ismét náluk volt, a nikotinos oldatból néhány ujjnyit egy pohárba töltött. A gyerek egy kortyot ihatott, majd szinte azonnal rosszul lett. A nő kituszkolta az utcára a szerencsétlen kislányt, aki a lakástól pár lépésre a földre zuhant, és meghalt.

Erzsébet a megmaradt nikotint gondosan visszaöntötte az üvegbe, kimosta a poharat, a háza ajtaját becsukta, és mint aki jól végezte dolgát, szépen lefeküdt.

Mivel nem látta senki Ilonát bemenni hozzá, készségesen elmondta a rendőröknek, hogy sajnos nem tud segíteni, így aztán nem is került gyanúba.

Kiitták a méregpoharat

Hat nap múlva, augusztus 7-én követte el a második gyilkosságot. Az első mérgezés sikerén felbuzdulva ugyanis fejébe vette, hogy régi haragosát, a róla rosszindulatú pletykákat terjesztő Fürtös Józsefnét is elteszi láb alól. Színleg azért ment át az asszonyhoz, hogy kibéküljön vele. Tudta azonban, hogy Fürtösné egyáltalán nem veti meg az italt, ezért pálinkát is vitt magával, amiben a már bevált nikotinos oldat lötyögött. A nő gyanútlanul felhajtotta a mérget, aztán tett még néhány lépést, és élettelenül összeesett. Erzsébet ezúttal sem jött zavarba, hanem elrohant, hogy a mentőket értesítse. Közben azt kiabálta, hogy Fürtösné megmérgezte magát. Számítása bejött, mert a hatóságok öngyilkosságot állapítottak meg. Őt is kihallgatták. Erzsébet szemrebbenés nélkül azt hazudta, hogy éppen akkor ért oda, amikor barátnője már a haláltusáját vívta, és amikor megtalálta az üres nikotinos üveget az asztalon, hívta a mentőket.

Mint utóbb kiderült, az áldozat öthónapos terhes volt. A rendőrség nyomozást indított, de nem emberölés, hanem magzatelhajtás elkövetésének gyanúja miatt. Az eljárást 1958 januárjában azzal szüntették meg, hogy Fürtös Józsefné feltehetőleg a terhességét akarta megszakítani, de az erre a célra szánt nikotint túladagolta...

1957. augusztus 23-án látta elérkezettnek az időt, hogy végezzen a férjével. Rostár ezen a nyári napon Lillafüredre vitte a feleségét szórakozni. Mindkettőjüknek rendelt italt, de az asszony nem kért belőle, hanem a magáét is a férjének adta. Rostár hamar felöntött garatra, ezért átmentek a Vadászkürt étterembe, hogy is valamit. A férfi az ételhez két nagyfröccsöt is rendelt. A megrendelt étel azonban lassan készült, emiatt Rostár kiment a konyhába, hogy megsürgesse a szakácsot. Erzsébet erre a pillanatra várt, és a nikotinoldatból a poharába töltött. Amikor evés közben a férfi felhörpintette a fröccsét, felesége odatolta elé a saját poharát. Rostár ivott belőle, rosszul lett, és néhány perc múlva meghalt. Az étteremben hatalmas balhé támadt, mindenki fejetlenül rohangászni kezdett, Erzsébet pedig kihasználta az időt, hogy a pohár tartalmát a földre öntse.

A történtek után ezúttal is elvégezték a boncolást, de

a férfi vérében mért magas alkoholszint, a gyomortartalom nagyon erős alkoholszaga és a gyomornyálkahártya alkoholistákra jellemző elszíneződése meggyőzte az orvosokat, hogy csak is alkoholmérgezés lehetett Rostár István halálának oka.

Ha nem hibázik, talán sohasem bukik le

Első férje temetése után visszaköltözött Penészlekre, és másfél évvel később, 1959-ben férjhez ment Holhos Jánoshoz. Házasságuk azonban hamar zátonyra futott, ezért Holhos rövid úton el is költözött a faluból. Holhosné nem maradt sokáig egyedül, mert mindig talált magának alkalmi partnert. Nővére, Juhos Ferencné emiatt többször is kifejezte nemtetszését. Nem kellett volna, mert húga bosszút állt: 1959. április 22-én elment nővéréhez, otthagyta neki a magával vitt pálinkát egy pohárban, aztán távozott. Juhosné kis vártatva felhajtotta az italt és meghalt.

A rendőrség azonban ekkor sem gyanakodott gyilkosságra.

Ha Holhos Jánosné nem hibázik, talán sohasem bukott volna le. Anyagilag ugyanis megszorult, és visszaváltotta az üvegeit, köztük azt a pálinkásüveget, amelyben a nikotinos oldatot tárolta. Az italboltos felhasználás előtt kiöblítette az üveget, két ember azonban így is majdnem meghalt. A pórul járt atyafiak visszavitték az üveget a boltba, és a körzeti megbízott végre kiderítette, hogy ki a palack eredeti gazdája.

1959. szeptember 17-én vették őrizetbe. Az eljárás során elmeszakértők is megvizsgálták, akiknek

minden kérdezés nélkül, a legapróbb részletekbe menően elmesélte, hogyan követte el cselekményeit.

Amikor a szakértők figyelmeztették, ne mondjon betanult szöveget, Holhosné biztosította őket, hogy szó sincs ilyesmiről, ő önként vallotta be az igazságot. Az elmeorvosi vizsgálat utáni helyszíni szemlén pedig mindent a beismerő vallomásával összhangban játszott el.

Közömbössé vált az emberi élettel szemben

Húsz napig tartott a tárgyalás a megyei bíróságon, ahol a vádlott egyre ingerültebben tagadott. Azzal vádolta a tanúkat, hogy összebeszéltek ellene. Beismerő vallomásáról azt állította, hogy azt erőszakkal csikarták ki. A bíróság ennek ellenére bizonyítottnak találta a Holhosné terhére rótt mind a négy emberölést, de a legsúlyosabb büntetés kiszabásától eltekintett. Az ítélet indoklásában a vádlott neveltetésének, elmaradott környezetének tulajdonították, hogy közömbössé vált az emberi élettel szemben, sőt az úgynevezett különleges beállítottságát enyhítő körülményként értékelték.

A Legfelsőbb Bíróság azonban nem fogadta el a megyei bíróság álláspontját, mondván, az igazságügyi elmeorvosok a vádlottat olyannak ismerték meg, aki körülményeit meghaladó szellemiekkel rendelkezik, és arra is hivatkozott, hogy

a gyilkosság a legsúlyosabb erkölcsi és jogi megítélés alá eső bűncselekmény, amelynek súlyával, társadalmi veszélyességével különösebb nevelés, iskolázottság nélkül is mindenki tisztában van.

Ennek alapján a legmagasabb bírói fórum Holhos Jánosnét halálra ítélte.

Epilógus

A nikotinos sorozatgyilkost 1962. január 23-án akasztották fel Miskolcon. Enyhítésért fellebbezett, ám ez lett a veszte, hiszen előbb szabadságvesztésre ítélték, és csak ezt követően halálra. Több mint fél évszázaddal később, 2016-ban Lichy József ügyvéd perújítási kérelem benyújtását is fontolóra vette az ügyben. A Borsnak erről ezt nyilatkozta:

Az életfogytiglanit az ügyész is jóváhagyta anno, ennek ellenére kapott súlyosabb ítéletet az asszony. A perújításnak csak a jogrend helyretétele miatt lett volna értelme. Hozzátartozói semmit sem kapnának, mert az ügy elévült. Ma viszont már súlyosbítási tilalom van: másodfokon nem kaphat valaki súlyosabb ítéletet, ha ő maga fellebbezett.

Az ügyvéd végül lemondott a perújításról, mert – mint magyarázta – Holhos Jánosné első áldozata egy kislány volt, akinek mindössze annyi volt a bűne, hogy a szomszédban lakott.