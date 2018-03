Morvai Krisztina megint beállt a Fidesz mögé

Morvai Krisztina lett a jobboldal Szili Katalinja. Nem először, de valószínűleg nem is utoljára állt be a Fidesz mögé. Ezúttal a Békemenetet támogatja - írja a Magyar Idők. Egyébként Morvai nagyon különös indoklással állt be a sorba. Ezt mondta a lapnak:

Attól tartok, ez lenne az utolsó alka­lom – négy évig –, amikor nemzeti érzelmű, bevándorlásellenes magyar emberek tömegesen az utcára mehetnének, ha az ellenzék győzne

Értik ezt? A bevándorlóellenes Jobbik EP-képviselője szerint ha a Jobbik győz, nem mehetnek majd utcára a bevándorlóellenes magyarok.

Persze van magyarázat arra, mit keres Morvai a Fidesz Békemenetén. Az EP-képviselőnő kegyvesztett lett már egy ideje a Jobbikban, meg is van sértődve Vona Gáborra, mert úgy érzi, nem kértek a véleményéből. Legutóbb a Heti Válasznak adott egy interjút, amiben már nagyon dicsérte a kormányt, de azt is mondta, hogy kiszáll a politikából. Hát, ez így sikerült.