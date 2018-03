Tudja, mi az a KÖSSZ? Hát persze, mindenki tudja, hogy a Kell az Összefogás Párt. És tudja, hogy a KÖSSZ Párt is egyike lehet az országos listát állítóknak? A dolgok mostani állása szerint a kamupártnak tűnő szervezet 88 egyéni jelöltet jelentett be, ha ennek csak a felét nyilvántartásba veszik, már az is elég az országos lista állításához. A leendő országos lista vezetője (és akkor vegyük hát komolyan magunkat, miniszterelnök-jelölt is, vagy mi a szössz) Weith Katalin, aki korábban a szcientológusok élén állt, majd megalapította a Magunkért Mozgalmat, aztán a Magunkért Demokrata Pártot, hogy végül a KÖSSZ Párt (listájának) élére álljon.