Akkor 18 pártnak vagy pártszövetségnek volt országos listája, de úgy, hogy ebből az MSZP, a DK, az Együtt, a Párbeszéd (akkor még PM) és a Liberálisok egy listán voltak. Most egyelőre úgy tűnik 14-nek lehet – igaz, ez a szám még nem végleges –, közülük a fenti ötösfogat mára 3 külön listára vált szét.

A 2014-es 18 listából 4 érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt (Fidesz-KDNP, az ötpárti balos lista, LMP és Jobbik), vagyis 14 nem, most a 14-ből a Fidesz-KDNP, a Jobbik, a DK, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és az Együtt is parlamenti erő, de a Momentum és a Kétfarkú sem mondható kamupártnak. Az országos lista állítására azonban kedd délután 4-ig van lehetőség, tehát még tucatnyi lista kerülhet elő a semmiből.

Az is látszik: az érzékeny körzetekben, ahol az átlagosnál nagyobb az ellenzéki győzelem esélye, feltűnően sok egyéni jelöltet állítottak korábban sosem hallott nevű szervezetek. Ilyen a Békés megyei Orosháza térsége (Simonka György körzete), vagy ilyen a jobbikos erősségnek számító ózdi körzet is (ahol mondjuk négy éve is extra sok jelölt volt).