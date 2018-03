Emlékszik arra, hogy amikor Nagy Feró köztársasági elnök akart lenni, azzal "kampányolt", hogy szakadt országnak szakadt elnököt? Igen? Akkor ön kellően öreg (mint én is), leülhet.

Most viszont a pártok listaállítási bohózatából tényleg azt gondolhatnánk, hogy ha az elmúlt nyolc évben minden meg is történt, hogy senkit ne hagyjanak az út szélén – ahogy barátom szokta mondani, legalább egy épülő stadion árnyékába vigyék el –, Magyarország mégis a szegények országa lett. A listaállításra készülő 14 szervezetből kettő (egyaránt kamupártnak tűnő szervezet) nevében is ott a szegénység: van egyfelől a Szegény Emberek Magyarországért Párt (SZEM Párt, listavezető: Nagy Richárd) és van a Szegényekért Párt (SZP, listavezető: Oláh Dávid). Ha bármelyik párt bármelyik jelöltjét ismeri, ne habozzon, írjon nekem!