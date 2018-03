És nem is akárki! A hajdúszoboszlói tévé interjúkirálynője Drotár Adrienn! Legendás interjújával, és nem annyira ismert pártjával (Magyar Gazdák és Polgárok Pártja) robbant be a köztudatba 2017-ben, majd először inkább, majd újra belépett a politikába, hogy most a nagynevű Új Magyar Front jelöltjeként (Hajdú-Bihar 5.) megmutassa, hogyan néz ki egy valamirevaló kampányfilm. A találatárt köszönet az Azonnali.hu-nak.

Nézzék: