Egy miskolci olvasónk kapott választási csomagot a postaládájába. Amikor kibontotta, hirtelen megvilágosodott előtte, hogy miről is szól a mostani kampány. „A Fideszes miskolci önkormányzat független lapjával érkezett a volt MSZP-s, most független képviselőjelölt, Cseh László szórólapja (akit nem mellesleg társával, Fodor Zoltánnal együtt mosdatott épp ez a lap az online kiadásában), egy, Varga László, baloldali jelölt eredményeit felsoroló üres lap, valamit a Szegények Pártjának migránsokkal riogató anyaga is. A Coop húsvéti akciói is most jöttek, sosem gondoltam, hogy ennek fogok a legjobban örülni" - írja, és egy képet is mellékelt.