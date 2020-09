A Balázsék című rádióműsor két vezetője, Rákóczi Feri és Vadon Jani is pozitív eredményt produkáltak – írta közleményében a Rádió 1. Sebestyén Balázs tesztje negatív lett, elővigyázatosságból azonban ő is karanténba vonul.

A reggeli műsor bemondói mellett a Rádió 1 több másik kollégája is megfertőződött, pozitív lett a tesztje Györke Attila műsorvezetőnek is. Hétfőtől így minden műsorvezető az otthonából dolgozik, velük együtt a rádió összes kollégája home office-ban marad. Sivák Péter programigazgató elárulta, az irodák és a stúdiók fertőtlenítése már megtörtént, a kollégákra pedig teszt vár, a negatív eredményig mindenki otthonról dolgozik majd.

Egész tavasszal az otthonainkból vezettünk műsort, így a körülményekhez alkalmazkodva most is azonnal át tudunk állni erre. Az én tesztem ugyan negatív lett, de mivel Jani és Feri is pozitív, elővigyázatosságból karanténba vonulok én is -