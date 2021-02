Dér Heni életveszélybe került vetélése után

Az énekesnőnek és párjának, Bakos Gergelynek tragédia árnyékolta be a boldogságát, és nem kerülte el őket a Covid sem. A házaspár nem adta fel a reményt, és most videón beszéltek születendő gyermekükről.

A felnőtt lét, a családalapítás néha nehéz pillanatokból is áll. A Családvarázs című sorozat új epizódjában Dér Heni beszélt méhen kívüli terhességéről, amely egy pillanat alatt összetörte az álmaikat. Sajnos mindenképpen műtétre lett volna szükség, de a kitűzött időpont előtt spontán abortált. Ma sem tudja, mi történt volna, ha párja, Bakos Gergely nem viszi azonnal kórházba, ahová már életveszélyes állapotban, belső vérzéssel került.

A tragédia még szorosabbra fűzte kettejük kapcsolatát, nem adták fel a reményt. Heni májusra várja első gyermekét, akiről tudják, hogy fiú lesz.

Az énekesnő második terhessége sem alakult problémamentesen. Párjával mindketten átestek a Covid-fertőzésen, Heni ráadásul a második trimeszterben járt, és születendő gyermeke miatt is aggódhatott. Minden klasszikus tünet jelentkezett: néhány napig magas láz, izomfájdalom, gyengeség, ízek eltűnése, de szerencsére kilábaltak a betegségből.

Amikor Heni ismét teherbe esett, úgy határoztak Gergellyel, hogy papíron is hivatalossá teszik kapcsolatukat. A járvány miatt csak szűk körű esküvőt terveztek, de a pandémia ezt sem engedte meg. A polgári szertartás előtt két nappal a jegyesek szüleit is utolérte a fertőzés. A fiatalok végül családtagok nélkül, maszkban mondták ki az igent az anyakönyvvezető előtt, de az egyházi esküvő alkalmával majd tisztességes bulit rendeznek. Erre persze még várni kell, Gergely szerint nem is keveset, mert most úgy gondolja, hogy a kisfiuk nyújtja át majd nekik a gyűrűket az oltár előtt.

Ami a jövőt illeti: legalább három gyereket terveznek, akiket az énekesnő majd jól elkényeztet, így az apára marad a szigor.