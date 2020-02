Gyorsan rákaptunk a műanyagra

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy főre esően messze az USA-ban keletkezik a a legtöbb háztartási hulladék. A világ népességének 4 százalékát teszik ki, de a világ háztartási hulladékának 12 százalékát adják ők. Ráadásul a fejlett országokkal összemérve kicsit sem erőltetik meg magukat, hogy ebből minél többet újrahasznosítsanak. 35 százalékot hasznosítanak újra Amerikában, míg mondjuk Németországban 68 százalékot.

A környezetvédelmi hivataluk számai alapján a műanyagok felfutása viszonylag gyorsan történt, és mostanában is kitartóan népszerűek.

Nagyjából hasonló játszódott le egyébként Európában is, és a Világbank becslései alapján a világon minden nagy régiójában megállíthatatlanul nőni is fog még a háztartási szemét termelése a következő évtizedekben, egy főre esően és összességében is.