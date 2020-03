Ilyen is régen volt, a fél világot lezárták a magyarok elől

Viszonylag gyorsan igen komolyra fordult a koronavírus okozta járvány Európában is, és egyelőre nem látszik, hogy a helyzet mikorra fog megnyugtatóan rendeződni. Valószínűleg nem egyhamar.

Ilyen helyzetben sok külföldön ragadt magyar próbál hazajutni, de ez nemcsak a drámai módon lelassuló közlekedés miatt ütközhet problémákba, hanem azért is, mert közben a fél világot lezárták. Ahogy a fordítottja sem kizárt, nem elképzelhetetlen, hogy van olyan fontos cél, amiért ilyen körülmények közt is muszáj most eljutnia valakinek egy távolabbi országba.

A március 18-i állapotok alapján régóta nem volt ennyi ország lezárva a magyarok előtt, ezt alább részletesen is megnézheti. Ehhez jönnek hozzá azok az országok, amelyek ugyan nem tiltották meg a bejövetelt számunkra, de gyakorlatilag szinte lehetetlenné tették. Az országokra vonatkozó adatokat a külügy honlapjának tájékoztató információi alapján szedtük össze. Ezek az információk elvileg naprakészek, de nem kizárt, hogy a távolabbi országoknál pontatlanok.

Több olyan ország is van, ahova be lehet lépni, de ha most érkezik, jó eséllyel hosszabb időre ott ragadhat, mert addigra teljesen leállhat a közlekedés azokba az országokba, ahová magyarok is beléphetnek. Vagy épp nem kizárt, hogy hamarosan lezárják a határokat. Vagy épp sok helyen nem valószínű, hogy fog tudni várni három napot az esetleges átszállásra, mert közben a hatóságok berakják egy kéthetes karanténba. Ahogy azt sem árt elismételni, hogy amikor hazajut, itthon is karantén fogja várni.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

