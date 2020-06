Hányszor vehetnénk meg a világ legdrágább futballistáját Paks 2-ből?

Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain focistája a világ legértékesebb futballistája. A 21 éves játékos a Sporttanulmányok Nemzetközi Központjának (CIES) közleménye szerint 259,2 millió eurót ér.

De vajon sok-e ez a nagyjából 90 milliárd forintnyi pénz?

Összeszedtünk néhány elhíresült, ikonikus, sokat emlegetett magyarországi összeget az elmúlt és eljövendő pár évből, hogy közéjük helyezhessük a világbajnok szélső értékét.

Kezdjük is a Mbappénál jóval olcsóbb, illetve mbappékörüli összegekkel:

Láthatjuk, hogy a focistáért bezsebelhető összegből 15 Lánchidat is fel lehetne újítani a kormány szerint, vagy még három miniszterelnöki rezidenciát, hogy a Vár minden sarkában legyen egy, de akár vissza is lehetne belőle adni az önkormányzatoknak, a jövőre kalkulált gépjárműadót. Most nézzük, mire megy egy Mbappé a nagyok között!

És végül, rovatunk címéhez hűen nézzük meg, hány Mbappét kéne kinevelnünk és a jelenlegi értékén pénzzé tennünk az alábbi dolgokhoz:

A 4-es metróra kenőpénzestől együtt is öt Mbappét költöttünk. Bár kicsit lassú megtérülésű projekt, de nem is olcsó a 11 mbappényi Budapest-Belgrád vasútvonal, az tisztán látszik, hogy a Paks 2-re költendő 47 Mbappé a legdrágább jelenleg futó projekt.