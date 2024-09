A Fradi megújult rendszerben küzdhet zsinórban harmadik kupatavaszáért

A Bajnokok Ligájából a Midtjylland elleni párharcot elveszítve az El-be kerülő magyar bajnok a Borac Banja Luka elleni büntetőpárbajos rájátszásában harcolta ki a második számú kupasorozat főtábláját, ami előtt összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Zsinórban hatodszor ősszel, de lesz-e egymás után harmadszor tavasszal?

Ahhoz képest, hogy voltak hosszú évek, amikor egyáltalán nem volt magyar klubcsapat a nemzetközi porond őszi főtábláján, lassan már az lenne meglepő, ha a Fradi nem jutna be valahová, hiszen egymást követő hatodik évben jött ez most össze a zöld-fehéreknek.

A magyar rekordbajnok a 2019–2020-as idényben az Európa-ligában hét pontot gyűjtve lett harmadik, akkor azonban ez még nem ért folytatást, egy évvel később a Bajnokok Ligájában egy ponttal zárt negyedikként, a következő kiírásban ismét az Európa-ligában volt csoportkörös, de három ponttal ekkor is utolsó lett.

Az áttörés a 2022–2023-as évadban jött el, amikor a Monacót, a Trabzonsport és a Crvena zvezdát megelőzve csoportelső lett az Európa-ligában, ezzel pedig rögvest a nyolcaddöntőbe került, ahol a Bayer Leverkusen már túl nagy falatnak bizonyult.

Az előző idényben pedig az Európa-konferencialigát is kipipálhatta a klub, a csoportkörben veretlenül végzett második helyen a későbbi döntős Fiorentina mögött, a nyolcaddöntőbe jutásért viszont mindkétszer kikapott a végső győztes Olympiakosztól.

Így tehát a zsinórban hatodik őszi főtáblás szereplés során az egymást követő harmadik tavaszi folytatásért indul harcba a gárda.

A Ferencváros csoportkörös szereplései az elmúlt idényekben

2019–2020: Európa-liga, 7 pont, 3. hely – csoportkörös búcsú

2020–2021: Bajnokok Ligája, 1 pont, 4. hely – csoportkörös búcsú

2021–2022: Európa-liga, 3 pont, 4. hely – csoportkörös búcsú

2022–2023: Európa-liga, 10 pont, 1. hely – nyolcaddöntő

2023–2024: Európa-konferencialiga, 10 pont, 2. hely – playoffkör a nyolcaddöntőbe jutásért

2024–2025: Európa-liga, ?

Megújult a rendszer, így változik a lebonyolítás

Már az előző felsorolásból is láthattuk, hogy voltak változások a lebonyolításban az elmúlt években is, hiszen öt éve még csak az első két hely ért továbbjutást, a legutóbbi kiírásokban viszont még a harmadikak is folytathatták, igaz, egy szinttel lejjebb.

Mostantól erre nincs lehetőség, a BL-ből az El-ben és az El-ből a Konferencialigába sem lehet „átbukni”, de nem ez a legnagyobb változás.

A régóta fennálló négycsapatos csoportkörnek vége, az eddigi hat meccs helyett nyolc lesz, minden gárda mind a négy kalapból két-két ellenfelet kapott, melyek közül az egyikkel idegenben, a másikkal hazai pályán küzdhet a pontok megszerzéséért, és végül a nyolc forduló alatt gyűjtött pontok alapján áll össze a 36 csapat sorrendje.

A tabella első nyolc helyén végző gárdák máris készülhetnek a márciusi nyolcaddöntőre, melynek sorsolásán kiemeltek lesznek, és a visszavágót hazai pályán játszhatják.

A 9–24. helyezettek is folytathatják, de számukra bejön még egy februári playoffkör a nyolcaddöntőbe jutásért. Itt a 9–16. helyezettek lesznek a kiemeltek, a párharcok pedig a 17–24. pozíciókban zárók otthonában kezdődnek.

A 25–36. helyen záró 12 együttes számára pedig véget ér a nemzetközi kupaidény a január 30-i nyolcadik fordulót követően.

A Fradinak tehát ez utóbbit kellene elkerülnie, hogy a kieséses szakaszban is érdekelt legyen. Összejön az újabb bravúr?

Ön szerint hogyan végez a Ferencváros az Európa-liga főtábláján? Az első nyolc hely egyikén végezve rögvest nyolcaddöntőbe jut!

A 9–16. hely között zárva kiemeltként várhatja a nyolcaddöntőért rendezendő playoffkört.

A 17–24. hely között végez, így nem kiemeltként folytatja a kieséses szakaszban.

A 25–36. hely között zár, ezzel véget ér a nemzetközi kupaszereplése.

Az Index a Ferencváros találkozóiról percről percre frissülő szöveges tudósítással, majd összefoglalóval jelentkezik. A televíziók közül a magyar bajnok mérkőzéseit az M4 Sport adón lehet majd látni, ezen kívül az RTL+ közvetíti még a sorozat meccseit.

A Ferencváros Európa-liga-menetrendje

1. forduló (szeptember 25.)

21.00: Anderlecht (belga)–Ferencváros

2. forduló (október 3.)

18.45: Ferencváros–Tottenham (angol)

3. forduló (október 24.)

18.45: Ferencváros–Nice (francia)

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros – Hamburgban

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencváros–Malmö (svéd)

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK (görög)–Ferencváros

7. forduló (január 23.)

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

(Borítókép: MTI / Illyés Tibor)