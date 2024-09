Szerdán kezdetét vette az Európa-liga új évada is, amely a Bajnokok Ligájához hasonlóan szintén újragondolt formában rajtolt el. Az egyik főesélyes Manchester United a holland Twente csapatát fogadta, Erik ten Hag szempontjából különösen érdekes párharcra volt kilátás.

A szakadó esőben végezte el a kezdőrúgást a vendégcsapat, és már a kilencedik percben lehetősége adódott a vezetés megszerzésére Sam Lammers révén, egy lapos beadás után centiket tévedett. A csapatok rendkívül szabadszellemű játékot játszottak, sok volt a mozgás és indítás, illetve egyik sem állt be védekezni, nagyjából a labdabirtoklás is egyenlő volt. Az első félidő felétől azonban egyre inkább a United tudott helyzetek kialakítani és több percre is a kapuja elé szegezte az ellenfelét.

Végül nem bírta a nyomást a Twente, és egy rosszul felszabadított Bruno Fernandes-beadást követően Christian Eriksen gyönyörű gólt lőtt a kapu bal oldalába (1–0). Az első játékrész így megérdemelt hazai vezetéssel ért véget.

A második félidő elején a hollandok domináltak jobban, és az 59. percben André Onanának kellett résen lennie, hogy ne egyenlítsen a Twente. Azonban amikor úgy tűnt hogy az angol csapat kezd újra egyre veszélyesebben játszani, egy váratlan Eriksen-hiba után Lammers vezethette szabadon a labdát az ellenfél kapujára, amit aztán gólra is váltott a holland támadó (1–1).

Ezek után feljebb kapcsolt a hazai csapat, de Lars Unnerstall védéseinek köszönhetően végül döntetlen maradt az eredmény.

A Ferencváros Anderlechttől elszenvedett vereségéről itt olvashatnak bővebben az Indexen.

Európa-liga 1. forduló, szerdai játéknap párosításai

AZ Alkmaar (holland)–Elfsborg (svéd) 3–2 (1–1)

Bodö/Glimt (norvég)–FC Porto (portugál) 3–2 (2–1)

Anderlecht (belga)–Ferencváros (magyar) 2–1 (0–0)

Manchester United (angol)–Twente (holland) 1–1 (1–0)

Galatasaray (török)–PAOK (görög) 3–1 (0–0)

Dinamo Kijev (ukrán)–SS Lazio (olasz) 0–3 (0–3)

Ludogorec (bolgár)–Slavia Praha (cseh) 0–2 (0–1)

Midtjylland (dán)–Hoffenheim (német) 1–1 (1–0)

Nice (francia)–Real Sociedad (spanyol) 1–1 (1–1)

csütörtökön játsszák:

Fenerbahce (török) – Union Saint-Gilloise (belga) 18.45

Malmö (svéd) – Glasgow Rangers (skót) 18.45

AS Roma (olasz) – Athletic Bilbao (spanyol) 21.00

Ajax Amsterdam (holland) – Besiktas (török) 21.00

Eintracht Frankfurt (német) – Viktoria Plzen (cseh) 21.00

Tottenham Hotspur (angol) – Qarabag (azeri) 21.00

Braga (portugál) – Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 21.00

Olympique Lyon (francia) – Olympiakosz (görög) 21.00

FCSB (román) – RFS (lett) 21.00