Az „Álmok Színházában” hangol a Tottenham a Ferencváros elleni El-csatára

Itt az ősz, itt van újra, Liverpoolban 12 Celsius-fok, Manchesterben eggyel több fogadja a járókelőket. Az Egyesült Királyság pedig nem cáfol rá a sztereotípiára, az ég szürke, bár lehet, annak legalább megvan vagy ötven árnyalata, és úgy telt el az egész délelőtt, hogy a vaskos felhőréteg mögött megbújó napot egyszer sem láttuk. Noha minden kissé fakó, nagy-nagy pozitívum, hogy a „mosás” egyelőre elmarad, noha az előrejelzés 50 százaléknál is valószínűbbre tippelte az esőzést, a hideg szél apró szemű, szitáló csapadékot még nem hozott.

Ugyan magyar játékos nem lép rajta pályára, így is kiemelt figyelem övezi a világ legjobb futballbajnokságaként emlegetett Premier League 11. és 12. helyén álló két csapatának csörtéjét. Elvégre a Manchester Unitednél vendégeskedő Tottenham jövő héten fővárosunkba látogat és a Ferencváros otthonában lép majd pályára – az Európa-liga ligaszakaszának második körében.

Mint a helyezésekből is sejthető, egyik gigász sem rajtolt túl jól a PL 2024–2025-ös kiírásában. A Spurs eddig az Evertont és a Brentfordot tudta legyőzni, az újonc Leicester City otthonában döntetlenre végzett, míg a Newcastle United és az Arsenal elleni rangadót elvesztette. A Manchester United eközben a Fulham és a másik újonc, Southampton ellen tudott nyerni, a Crystal Palace otthonában játszott 1–1-es döntetlent, a Brightontól idegenben, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpooltól odahaza kapott ki az első öt fordulóban.

A két együttes legutóbb 2–2-es döntetlent játszott egymással az Old Traffordon. Az idén januári mérkőzésen Rasmus Höjlund és Marcus Rashford szerezte a hazai találatokat, míg vendégszínekben Richarlison és Rodrigo Bentancur volt eredményes. A United-tábor legutóbb 2022 novemberében örülhetett hazai sikernek a londoniak ellen, akkor a 2–0-s végeredményt a jelenlegi csapatkapitány, Bruno Fernandes állította be.

A Premier League-érában eddig 64-szer csaptak össze, az MU 39-szer, a Tottenham mindössze 11-szer bizonyult jobbnak 14 döntetlen mellett. A United pályaválasztása mellett 24 győzelem, hat döntetlen és négy vendégsiker a mérleg.

Bár a jelenlegi idény nem indult túl jól, a párosítás történelme alapján egyértelműen megérdemli a rangadó jelzőt: a United húsz bajnoki címével rekorder, a Tottenham – igaz, 1991 óta csak egy Ligakupa-aranyat tud felmutatni – pedig kétszer ért csúcsra az angol élvonalban (1951-ben és 1961-ben).

A helyiekkel valamivel kevesebb idő jutott beszélgetni, mint reméltem. A másik sztereotip gondolat, ami eddig igazolódni látszik, hogy itt tényleg minden, de minden vonat késik. Amelyik nem, azt pedig már jó ideje törölték...

A United-drukkerek törzshelyeként szolgáló The Trafford kissé kopottas cégére, mellette a tűzfalon Cristiano Ronaldo emberméretű arcmása már dél körül élettel teli kocsmát rejt. A helyiek összességében bizakodóak, ahogyan a Liverpool Lime Street-i állomásáról Manchester Piccadilyre jelentős késéssel befutó vonatunkon helyt foglalt, MU-drukkerek többsége is az volt, de nem tagadják Ten Hag harmadik idényétől többet vártak. A holland edző ugyan az első szezonjában Ligakupát, a másodikban FA-kupát nyert a gárdával, a csapatépítés mintha teljesen megrekedt volna, a nyáron elköltött újabb 214 millió font ellenére is.

A Sir Alex Ferguson irányítása mellett az ezredfordulón tényleg bevehetetlen erődnek tűnő „Álmok Színháza” a kelleténél sokkal gyakrabban szolgálja a vendégek álmainak megvalósulását – gúnyolódnak picit önmagukkal.

Öröm az ürömben, mikor szóba kerül, mit keres errefelé egy magyar sportújságíró, van akinek Szoboszlai neve a nagy rivális soraiból beugrik. Arról a segítségem nélkül viszont már fogalmuk sincs, hogy a Tottenhamre is magyar ellenfél vár utánuk. Bár jelen pillanatban nem is feltétlenül a manchesterieknek kell tudniuk, hogy mi fán terem az a Ferencváros. Kezdésig – remélhetőleg – lesz alkalmam néhány londonit is faggatni még...

A magyar rekordbajnok és a Spurs összecsapása a másodikszámú európai kupasorozatban csütörtökön 18 óra 45 perckor veszi kezdetét az Üllői úton.

Mint korábban beszámoltunk róla, az FTC 2–1-es vereséggel kezdett az Anderlecht ellen, a Tottenham viszont – bár a nyolcadik perctől emberhátrányban futballozott – simán nyert a sorozat nyitókörében.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 6. FORDULÓ

17.30: Manchester United–Tottenham