Veszélyes a Fradi, de csak lesgólig jutott, a Tottenham viszont érvényeset szerzett

A játékosok újra a pályán, folytatódik mérkőzés 1–0-s Tottenham-előnyről. Az eső továbbra is zuhog, és ez így is marad a meccs végéig. A játékot most a Spurs kezdte, egyik csapat sem változtatott a felálláson.

A Tottenham ászai, mint például Solanke vagy Maddison, továbbra is a padon csücsülnek.