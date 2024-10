Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros labdarúgócsapata a vártnál jóval szorosabb mérkőzést játszott az angol bajnokság 8. helyén álló, az előző hétvégén a Manchester United otthonában tükörsima, 3–0-s győzelmet arató Tottenhammel.

„Egy vereséggel nem lehet elégedett az ember. Ugyanakkor, ha a mérkőzést nézzük, úgy érzem, kialakítottunk annyi helyzetet, hogy akár több gólra is rászolgáltunk volna – kezdte értékelését Pascal Jansen a 2–1-re elvesztett találkozó után. – Minden vereségnek vannak tanulságai, ebben is meg fogjuk találni. Van vereség és vereség között is különbség. Ami a fordulatokat illeti... az első gólt nem igazán értem, hogy lehetett les. A Tottenham játékosok testbeszéde is arról árulkodott, nem érezték annak. Nem igazán értem, talány, hogy sikerült találniuk egy olyan vonalat, hogy les legyen, de tiszteletben kell tartanunk a technológiát és a döntést. Eleve készültünk arra, hogy az ellenfél védelmének jobb oldalán találhatunk rést, a gólunkat is ebből szereztük. Ettől függetlenül jobban kellett volna kihasználjuk a lehetőségeinket.”

Úgy érzi, az első húsz perc abszolút azt tükrözte már, amilyen filozófiában, amilyen felfogással szeretné játszatni az FTC-t. „A kapott gól minden esetben megváltoztatja a mérkőzések dinamikáját. Érdemes lehet azzal foglalkozni, hogy ne essünk szét, ne fogjon meg minket, de van, hogy eleve másképp is hat: például az MTK elleni bajnokinkon kissé dekoncentráltak voltunk, hátrányba kerültünk, és a csapat ez után tudott magasabb fokozatra kapcsolni."

A holland-angol szakembert kérdezték arról is, mi lehet az oka annak, hogy az FTC az utóbbi időben kevesebb bravúrt hoz a nemzetközi porondon. A maival együtt sorozatban a hatodik európai főtáblás meccsét hozta le siker nélkül. A mester válaszában kiemelte nem lát egyértelmű tendenciát, a lényeg szerinte továbbra is az, hogy csapatként dolgozzanak azon, hogy erősebbek, egységesebbek legyenek hétről hétre, legyen szó NB I-es meccsről vagy nemzetközi összecsapásról, és mihamarabb megszakítsák az említett sorozatot.

Visszakanyarodva a mérkőzéshez kiemelte, külön készültek a Tottenham presszingjére és arra, hogy miként tudnak kibújni a letámadásból. „Ilyen szempontból a Premier League egyik legjobb csapata volt az ellenfelünk. Szerettünk volna a letámadásaik mögötti vonalakba kerülni, eljuttatni a labdát Vargához vagy Matheushoz. Ez jelentette az alapvető kihívást ezen a mérkőzésen.”

Érdekes taktikai húzásnak ígérkezett, hogy a bal szélen Eldar Civic és Cristian Ramírez együtt kapott szerepet a bal szélen – méghozzá előbbi lett a bal oldali szélső. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, jó beadásokat szerettek volna balról, ebben számított támadásban mindkettejükre, másfelől védekezésben, a labda nélküli játékban is nagy szerep hárult: „Tudtuk, hogy a Spurs nagyon erős egy az egy elleni játékokban a szélen, ilyenkor Eldar be tudott segíteni Ramíreznek.”

A Tottenham trénere, Ange Postecoglou arról beszélt, a hangulat és a körülmények egyaránt megnehezítették a dolgukat, de erről is szól a futball: ki tud jobban alkalmazkodni a kihívásokhoz. A nehézségeikkel kapcsolatban hangsúlyozta, ez nem csak azon múlt, hogy hány fiatalnak szavazott bizalmat, sőt, a lehetőséghez jutó játékosait egytől egyig megdicsérte. Hangsúlyozva, a maihoz hasonló mérkőzések kulcsfontosságúak a fejlődésük szempontjából.

„Nehéz összehasonlítani az akkori csapattal a mostani Ferencvárost, noha egész jól emlékszem a mérkőzésre, különösen az atmoszférára. Akkor is keményen meg kellett szenvednünk. Sok szempontból hasonló meccs volt, mint a mostani" – tért át a Fradira Postecoglou, aki anno a Celtic menedzsereként járt az Üllői úton. Az Európa-liga 2021–2022-es kiírásában a hazai pályán elért 2–0 után itt 3–2-re tudott győzni a skót csapat kispadján ülve. Válaszával azonban kitért a kérdés érdemi része elől, azaz hogy a mostani vagy a három évvel ezelőtti Fradit érzi-e erősebb csapatnak.

A meccs első 20-30 percét firtató kérdésre úgy felelt, nem mondaná, hogy meglepte őt a Ferencváros és Pascal Jansen taktikája, noha az igaz, hogy lendületesen kezdett a magyar bajnok. Abban azonban végig bízhattak, hogy erős lesz a hajrájuk, a Premier League-ben egyébként is jellemző rájuk, hogy jók a végjátékban. „Kellett néhány változtatás meccs közben, de ez természetes, ha uralni akarod a játékot" – jegyezte meg.

A Ferencváros a válogatott mérkőzések miatti szünetet megelőzően még egy meccset játszik, az előző NB I-es idény ezüstérmesénél, a Paksi FC-nél vendégeskedik majd vasárnap este. Az Európa-ligában október 24-én lesz legközelebb jelenése, a francia élvonalban jelenleg 9. helyen álló OGC Nice érkezik majd az Üllői útra.

