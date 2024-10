Már-már otthon érezhette magát a Tottenham, olyan időjárás fogadta a londoni csapatot, mint amilyen az elmúlt napokban Nagy-Britanniát – a kliséknek tökéletesen megfelelően – jellemezte. Hovatovább, épp úgy zuhogott az eső a Groupama Arénában, mint a Manchester United otthonában megvívott hétvégi bajnokija második félidejében. Ott a Spurs meglepően könnyed sikert ért el, igaz, a 3–0-s idegenbeli diadalhoz kellett Bruno Fernandes kiállítása is. Az MU csapatkapitányát az első játékrész végén szórta ki a játékvezető...

Ám nemcsak a Tottenham, a Ferencváros hétvégéje is bíztatóan alakult. A magyar rekordbajnok a 2024–2025-ös bajnoki szezon jelenlegi legkomolyabb riválisának kinéző Puskás Akadémiát győzte le – ugyancsak – 3–0-ra. A vasárnap esti meccs mindhárom találatát a Matheus Saldanha szerezte, méghozzá úgy, hogy csupán a 64. percben állt be Varga Barnabás helyére.

Ami a Bajnokok Ligájához hasonlóan átszervezett Európa-ligát illeti, már egyáltalán nem hasonlított a két együttes rajtja. A kétszeres angol bajnok a ligaszakasz első fordulójában úgyis 3–0-ra nyert az azeri Qarabag ellen, hogy Radu Dragusin kiállítása miatt már a nyolcadik perctől emberhátrányban futballozott. Az FTC ellenben hiába került emberfórba – igaz, már csak a meccs hajrájában –, nem volt reális esélye a pontszerzésre az odahaza továbbra is csak botladozó Anderlecht otthonában. A brüsszeli El-rajton 2–1-es vereséget szenvedett Pascal Jansen alakulata.

Saldanha ezúttal a felcsútiak ellen bemutatott bravúrjához hasonlóval biztosan nem készülhetett, a brazil csatár ugyanis ferencvárosi pályafutása során először megkapta a lehetőséget, hogy kezdőként bizonyítson. Mindezt úgy, hogy Jansen Vargát is a kezdőben hagyta – így a meccs előtti percek egyik legfőbb kérdése az volt, a Fradi megpróbálja-e meghúznia a váratlant és kétcenteres játékkal nekimegy a Spursnek, vagy a Partizan Beogradtól megszerzett 25 éves támadót inkább a középpályára visszavonva, amolyan karmesterként fogja játszatni holland-angol szakember.z első percek alapján valahol a kettő között volt az igazság. Az FTC bátran kezdett, az első öt percben Saldanhának, Adama Traorénak és Vargának is akadt lehetősége lőne, igaz, végül csak utóbbi próbálkozása volt az, amely nem halt el szinte egyből egy blokkon.

A brazil érezhetően mélyebbről indult Vargánál, de bátran lépett fel mellé, miközben a magyar a 16-szoros magyar válogatott csatár gyakorta kihúzódott a bal szélre és onnan mozgott befelé. A 8. percben ismét egy ferencvárosi lehetőség miatt emelhette a hangját a publikum, Traoré a tizenhatos jobb csücskétől lőhetett, a tekerésénél pedig immár védenie is kellett Guglielmo Vicariónak.

17 Varga Barnabás Galéria: Ferencváros - Tottenham mérkőzés - 2024 10 03 (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Tegyük hozzá, Ange Postecoglou azért alaposan kirotálta a United-verő kezdő tagjait: az Old Traffordon az első perctől szerepet kapó játékosok közül az olasz kapus mellett csak Cristian Romero, Pedro Porro, és Timo Werner maradt. Ellenben bekerült az első csapatban most debütáló csatár, Will Lankshear, a még nála is jóval fiatalabb, a szezonban eddig minden sorozatot figyelembe véve 21 percet kapó Mikey Moore, valamint a pályafutása során eddig csak egyetlen Tottenham-meccsen kezdő Lucas Bergvall is.

Az első tíz perc után elülni látszott a meglepetés ereje, a Spurs egyértelműen átvette az irányítást mezőnyben, és a 12. percben Pape Sarr 16 méterről eleresztett lövésénél már Dibusz Dénestől is kellett egy bravúr, hogy maradjon a 0–0. A Ferencváros azonban nem szorult be teljesen, az első negyedóra végén a szokásosnál egy sorral előrébb szereplő Edgar Civic balról érkező beadása után Varga a hálóba is bólintott, ám a partjelző azonnal behúzta a lest, amit egy kis idő elteltével a VAR is megerősített. A 20. percben újfent egy bal oldali beadás után veszélyeztetett a Fradi, ezúttal Traoré fejese már kevésbé volt pontos, nagy ívben a jobb felső mellé hullott a labda.

Nem sokkal később már át kellett írni az állást az eredményjelzőn: a 23. perc végén Ibrahim Cissé bizonytalanságát kihasználva Sarr lőtt az öt és feles jobb csücskétől a hosszú alsóba (0–1). Dibusz kiszolgáltatott helyzetben nem tudott menteni. Az iramra eztán sem lehetett panasz, és a Ferencváros nem is zuhant össze úgy a kapott góltól, mint egy hete Brüsszelben tette (akkor nagyon hamar meg is kapta rá a végzetesnek bizonyuló másodikat). A tempó viszont a pontosság rovására ment, főleg a szűnni nem akaró, a gyepet jól láthatóan több helyen is túl mélyen fellazító esőben. Csúszkáltak a játékosok ide-oda, mintha csak néhányan jégkorongozónak készültek volna stoplisban, a sok-sok eladott labda miatt pedig nem alakult ki egyértelmű meccskép. A Spurs jóval többet járatta a labdát, de szó sem volt arról, hogy teljesen kapuja elé szegezte volna az FTC-t.

17 Galéria: Ferencváros - Tottenham mérkőzés - 2024 10 03 Fotó: Szollár Zsófi / Index

A második félidőt is a zöld-fehérek kezdték jobban, Saldanha szünet után alig két perc kellett ahhoz, hogy közel kerüljön a gólhoz, Vicario azonban ujjheggyel szögletre tolta a bal alsóba tartó labdát. A másik oldalon Pedro Porro beadásából Romero fejese bizonyult veszélyesnek, Dibusz látványos mozdulattal tolta ki a léc alól.

Lankshear tekerésénél már a levegőben lógott az újabb vendégtalálat, néhány perccel később pedig újfent a 19 éves debütáns került helyzetbe, Cissé az utolsó pillanatban szerelte. A 63. percben Timo Wernernek mondhatott hálát a hazai publikum, hogy ugyancsak ziccerben kissé hosszan tolta el a labdát balra a kimozduló Dibusz mellett, így aztán beérve azt már csak az oldalhálóba tudott bombázni.

A cserék után is maradt az enyhe vendégfölény, ám mivel a Spurs megtette azt a szívességet, hogy nem próbálta letutizni a meccset és a ferencvárosi kaputól biztos távolságban adogatni, így labdavesztések esetén mindig maradt a londoniak mögött annyi terület, amit a Fradi szélsői megpróbáljanak befutni. Ebben az utolsó 30 percre beszállt Kristoffer Zachariassen különösen jeleskedett.

A 80. percben épp az egyik csereember, Brennan Johnson lökete csattant a keresztlécen úgy, hogy Dibusznak esélye sem lett volna odaérni, ha picit is alacsonyabb ívben érkezik a lövés. A hajrá kezdetén Kadynak még akadt egy kapura tartó fejese, az adott pozícióból egy kicsit jobb megoldást választva simán benne is lehetett volna az egyenlítés, így viszont Vicario magabiztosan dőlt rá a labdára.

A hazai tábor már-már elhihette, hogy az utolsó pillanatokig nyitott marad a csata, Kadynak, majd Mohammed Abu Faninak akadt egy blokkolt lövése a tizenhatos előteréből. Pontos lövése azonban megint csak a Tottenhamnek akadt. A 86. percben James Maddison passzából a gólhoz az imént már rendkívül közel járó Johnson mattolta az ismét elbizonytalanodó ferencvárosi védelmet – Dibusz ezúttal is hiába mozdult, a jobb kapufáról a hálójába vágódó labdát esélye sem volt hárítani (0–2).

17 Varga Dénes Galéria: Ferencváros - Tottenham mérkőzés - 2024 10 03 (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Vasárnap este Manchesterben azzal búcsúztunk, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Ferencváros rágósabb falatnak bizonyuljon az El-ben, mint az angol rekordbajnok tette hétvégén a Premier League-ben. Ez bejött, és még akkor is az FTC javára írandó, ha a United nem tette valami magasra a lécet. Más kérdés, hogy az igazán komoly meglepetéshez kevés volt. Nem sikerült pontot szerezni az Európa-ligában a végső esélyesek közé sorolt riválissal szemben.

A 90. percben a bevetődő Varga Barnabás ugyan szépített, a találata – hasonlóan Traoré egy héttel ezelőtti brüsszeli góljához – csupán szépségtapasznak volt jó (1–2).

A Ferencváros a válogatott mérkőzések miatti szünetet megelőzően még egy meccset játszik, az előző NB I-es idény ezüstérmesénél, a Paksi FC-nél vendégeskedik majd vasárnap este. Az Európa-ligában október 24-én lesz legközelebb jelenése, a francia élvonalban jelenleg 9. helyen álló OGC Nice érkezik majd az Üllői útra.

LABDARÚGÁS, EURÓPA-LIGA

LIGASZAKASZ, 2. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Tottenham Hotspur 1–2 (Varga B. 90., ill. Sarr 23., Johnson 86.)

(Borítókép: Mohammad Abu Fani 2024. október 3-án a Groupama Arénában. Fotó: Szollár Zsófi / Index)