Sok beszélgetnivalója lesz Erik Ten Hagnak játékosaival az öltözőben, ugyanis majdnem sikerült kétgólos előnyről elvéreznie csapatának a Porto elleni labdarúgó-Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén. Végül Harry Maguire hosszabbításban lőtt fejes gólja mentette meg csapatát, és a pontot is, ugyanis találata 3–3-as végeredményt jelentett.

Második fordulójával folytatódott a labdarúgó-Európa-liga alapszakasza, a játéknap slágermérkőzésén két korábbi Bajnokok Ligája-győztes, a portugál FC Porto és az angol Manchester United csapott össze egymással.

Egyik csapat sem úgy kezdte az kupasorozatot, ahogyan azt eltervezte, a MU ugyanis hazai környezetben csak 1–1-es döntetlent játszott a holland Twentével, míg a Porto a nyitóforduló talán legnagyobb meglepetéseként 3–2-re kikapott a norvég Bodö/Glimt vendégeként.

A mérkőzés nagy tempóval indult meg, mindkét oldalon hamar teszt alá került a kapusok ébersége. Végül egy szépen felépített Manchester támadás után Christian Eriksen passzolta a labdát Marcus Rashfordhoz, aki egy csellel elszakadt a védőjétől, és Diogo Costa kezei között továbbcsorgott a labda a kapuba (0–1). A 20. percben egy kísértetiesen hasonló támadást építettek ismét a vendégek: Eriksen vezette a labdát a 16-os vonalánál, onnan a balján lévő Rashfordhoz passzolt, aki viszont ezúttal a lövés helyett a passzt választotta, így a balján lévő Rasmus Hojlund vállalta el a lövést és szerezte meg a vendégek második találatát (0–2). Ebben a gólban is nyakig benne volt a bizonytalanul védő Costa...

Azonban ezt követően a Porto megrázta magát és röpke 14 perc alatt már le is dolgozta kétgólos hátrányát: a 27. percben kellett egy veszélyes beadást követően André Onanának védenie egy nagyot, azonban a kipattanó labda egyenesen a hazaiak szélsője, Pepe elé pattant, akinek csak annyi dolga volt hogy bepöckölje azt az ellenfél kapujába (1 –2). A United nem tudta visszavenni a kezdeményezést, így hét perccel később egy tűpontos Joao Mario beadásból Samuel Omorodion fejelte be az egyenlítő gólt (2–2). Bár több gól már nem esett a félidő hátralévő idejében, a csapatok így is szépen kitettek magukért.

De miért kéne megállni két gólnál? Gondolhatták a hazai játékosok, mivel nemsokkal a második játékrész megkezdése után már meg is szerezték a vezetést Pepe révén, aki egy lapos beadást helyezett rövid távolságból tökéletesen a kapu bal felső sarkába (3–2). Ezt már az angol csapat sem nézhette tétlenül, és érezhető fölényben kezdett el játszani a bekapott gól után. Azonban ez csak üres labdabirtoklás volt, hiszen nem sikerült komolyabb helyzetet kidolgoznia a Manchester Unitednek. A mérkőzés irama szépen lassulni kezdett, és egészen az utolsó tíz percig semmi lényeges nem történt. De aztán...

a 81. percben felkavaródott az állóvíz, miután Bruno Fernandes túl magasra emelte a lábát egy beadást követően, és ezzel második sárga lapját begyűjtve emberhátrányba került csapata a meccs végén. De az utolsó pillanatokban mégiscsak sikerült megmenteni még valamit a vendégcsapatnak, miután Harry Maguire kiegyenlítette az állást és beállítva ezzel a végeredményt (3–3).

Ezzel a döntetlennel tovább folytatódott a Manchester United vesszőfutása az El-ben, mivel eddig két meccsen két döntetlen a mérlegük.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

Ferencváros TC–Tottenham Hotspur (angol) 1–2 (0–1)

SS Lazio (olasz)–OGC Nice (francia) 4 –1 (2–1)

(2–1) Slavia Praha (cseh)–AFC Ajax (holland) 1 –1 (0–1)

(0–1) Real Sociedad (spanyol)–RSC Anderlecht (belga) 1 –2 (1–2)

(1–2) Olimpiakosz (görög)–SC Braga (portugál) 3 –0 (1–0)

(1–0) Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–FC Midtjylland (dán), Belgrád 0 –2 (0–1)

(0–1) Qarabag FK (azeri)–Malmö FF (svéd) 1 –2 (1–1)

(1–1) TSG 1899 Hoffenheim (német)–Dinamo Kijev (ukrán) 2 –0 (1–0)

(1–0) FC Riga FS (lett)–Galatasaray (török) 2 –2 (1–2)

(1–2) FC Porto (portugál)–Manchester United (angol) 3–3 (2–2)

Rangers FC (skót)–Olympique Lyon (francia) 1–4 (1–3)

PAOK (görög)–FCSB (román) 0–1 (0–1)

Viktoria Plzen (cseh)–PFC Ludogorec (bolgár) 0–0 (0–0)

Royal Union Saint-Gilloise (belga)–Bodö/Glimt (norvég) 0–0 (0–0)

Athletic Bilbao (spanyol)–AZ Alkmaar (holland) 2–0 (0–0)

FC Twente (holland)–Fenerbahce (török) 1–1 (1–0)

Besiktas (török)–Eintracht Frankfurt (német) 1–3 (0–2)

Elfsborg IF (svéd)–AS Roma (olasz) 1–0 (1–0)

