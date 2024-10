Nem indult jól a labdarúgó-Európa-liga alapszakasza a Ferencváros számára, ugyanis két mérkőzés után nulla ponttal áll az összesített táblázat 31. helyén, bár fontos megjegyezni, hogy innentől könnyebb ellenfelekkel is találkozik majd.

A megreformált Európa-liga alapszakaszából még csak két fordulót játszottak le az együttesek, de talán érdekes lehet már most ránézni a 36 csapatos tabellára, mert több meglepő eredmény is született már. Először nézzük meg, mely csapatok állnak jelenleg az első nyolc, azaz a végelszámolásnál biztos nyolcaddöntőt érő pozícióban (a megújult lebonyolításban a 9–24. helyezett együttesekre keresztjáték vár az alapszakasz végén, a mérkőzések győztese jut tovább még a legjobb tizenhat közé).

Biztos továbbjutást jelentő és kiemeléssel járó helyen lévő csapatok (1–8. helyezettek):

Lazio (olasz): 6 pont

Lyon (francia): 6 pont

Tottenham (angol): 6 pont

FCSB (román): 6 pont

Anderlecht (belga): 6 pont

Ajax (holland): 4 pont

Frankfurt (német): 4 pont

Galatasaray (török): 4 pont

Egyedül talán a bukaresti FCSB jelenléte mondható meglepetésnek, bár a két ellenfél, a görög PAOK és lett RFS összesen egy ponttal rendelkezik, túlságosan acélos csapattal egyelőre nem találkozott a román együttes.

Az Anderlecht és Tottenham hibátlan mérleggel rendelkezik, ami segíthet a Ferencváros vereségei utáni borús hangulat javításán.

A Frankfurt pedig a Viktoria Plzen elleni hatgólos döntetlen után 1–0-ra megverte az utolsó helyen lévő Besiktast, így még pont befért a legjobb nyolc közé.

Play off párharcra szoruló, de még továbbjutást jelentő helyen lévő csapatok (9–24. helyezettek):

Slavia Praha (cseh): 4 pont

Midtjylland (dán): 4 pont

Hoffenheim (német): 4 pont

Athletic Bilbao (spanyol): 4 pont

Fenerbache (török): 4 pont

Bodö/Glimt (norvég): 4 pont

Olimpiakosz Pireusz (görög): 3 pont

Elfsborg (svéd): 3 pont

Glasgow Rangers (skót): 3 pont

AZ Alkmaar (holland): 3 pont

Malmö (svéd): 3 pont

Braga (portugál): 3 pont

Manchester United (angol): 2 pont

Viktoria Plzen (cseh): 2 pont

Twente (holland): 2 pont

Porto (portugál): 1 pont

A Malmö és az AZ Alkmaar is három-három pontot zsebelt be eddig, előbbinek az Elfsborg ellen sikerült nyernie, míg utóbbinak a Qarabag vendégeként sikerült megszereznie a győzelmet.

Biztos kiesést jelentő helyen lévő csapatok (25–36. helyezettek):

Real Sociedad (spanyol): 1 pont

Royale Union SG (belga): 1 pont

AS Roma (olasz): 1 pont

Ludogorec (bolgár): 1 pont

RFS (lett): 1 pont

Nice (francia): 1 pont

Ferencvárosi TC (magyar): 0 pont

PAOK (görög): 0 pont

Maccabi Tel Aviv (izraeli): 0 pont

Qarabag (azeri): 0 pont

Dinamo Kijev (ukrán): 0 pont

Besiktas (török): 0 pont

A Ferencváros továbbra is pont nélkül, az Anderlecht elleni vereség után, a játék képe alapján most több esélye lett volna a pontszerzésre, de a Tottenham, még ha kissé tartalékos csapattal is, de rutinból összehozta a győzelmet.

A Nice nagy meglepetésre mindössze egy pontot szerzett eddig, és a 30. helyen kullog, bár mentségére szóljon, hogy a Lazióval (1–4) és a Real Sociedaddal (1–1) kellett megmérkőznie. A következő fordulóban a Ferencvároshoz látogat majd az Üllői útra, ahol mindkét csapatnak nagy szüksége lesz a pontokra.

A Dinamo Kijev és a PAOK is két-két vereséggel indította a kupasorozat mostani kiírását, az ukrán csapat ráadásul még gólt sem tudott szerezni. A magyar csapat legnagyobb esélye a pontszerzésre ellenük lehet, bár ezt ők is ugyanígy elmondhatják a Ferencvárossal szembeni párharcról.

A Ferencváros további Európa-liga-menetrendje

3. forduló (október 24.)

18.45: Ferencváros–Nice (francia)

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros – Hamburgban

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencváros–Malmö (svéd)

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK (görög)–Ferencváros

7. forduló (január 23.)

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ Alkmaar (holland)

