Ez már a filozófiámnak megfelelő játék és hozzáállás volt – fogalmazott a francia Nice elleni Európa-liga-győzelmet követően Pascal Jansen a Ferencváros vezetőedzője. Franck Haise, a vendégcsapat trénere érezhetően csüggedten állt az újságírók rendelkezésére, kiemelve, saját játékosaiból épp az az elszántság hiányzott, ami a hazai futballistákban megvolt. Azt pedig egyértelműen a nem megfelelő koncentrációnak tudja be, hogy az FTC pontrúgások után oly sokszor tudott veszélyeztetni a francia kapu előtt.

Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros a francia élvonalbeli Nice 1–0-s legyőzésével megszerezte első pontjait a 2024–2025-ös Európa-liga-kiírásban. A három pontot Ibrahim Cissé kétszer is megpattant, végül öngólnak elkönyvelt fejesének köszönhette a zöld-fehér alakulat.

„Nem szeretnék nem egyetérteni a kollégámmal, ha ő azt mondta, hogy a jobb csapat megérdemelten nyert, nekem megfelel az állítás – kezdte értékelését Pascal Jansen, a zöld-fehérek vezetőedzője. – De félre a tréfával. Ha teljesen fairek akarunk lenni, a kemény munka gyümölcsét szüreteltük le, voltak nagyon jó fázisaink labdával és labda nélkül is. Ezzel együtt viszont megnehezítettük a saját életünket is, volt néhány olyan helyzet, amiből gólt kellett volna még szerezzünk, és akkor korábban lezárhattuk volna a meccset."

A holland-angol szakember szerint a győzelemnek nem volt egyetlen kulcsa, úgy érzi fontos volt, hogy a játékosai bátran meg merték valósítani az előre elgondolt taktikát, és ennek megfelelően a pálya középső zónáiban is megtartották a labdát. Varga Barnabás, Adama Traoré és Kristoffer Zachariassen munkáját is kiemelte, akik segítettek végig nyomás alatt tartani a vendégcsapatot.

Nagyon szép munka volt, amit a fiúk letettek az asztalra. A rövid labdatartásainkkal jól tudtuk oldani az ellenfél presszingjét, közben jól kombináltunk, veszélyt tudtunk jelenteni végig az ellenfél kapujára. Voltak már az elmúlt hetekben is jó teljesítményeink, de ez a meccs összességében jól tükrözi szerintem mindazt, amit a filozófiám alapján viszont szeretnék látni. Persze van még hová javulni, de nagy elismerést érdemelnek a játékosaim, amit el is mondtam már nekik az öltözőben.

Hozzátette, összességében a Nice azt a taktikát alkalmazta, amire számítottak. Tudták, hogy kemény ütközésekre, labdavesztések után gyors támadásokra kell készülniük a franciák ellen. Kiemelte az ellenfél Paris Saint-Germain elleni bajnokiját két héttel korábbról, ami szerinte jó bizonyítéka a nizzaiakban meglévő minőségnek.

„Az elmúlt öt mérkőzésüket végignéztem, a sebességük mellett nagyon-nagyon technikás játékosaik is vannak. A Marseille és a PSG elleni teljesítményük önmagáért beszélt. De természetesen kiderültek a gyenge pontjaik is, ezt igyekeztünk kihasználni a meccstervünkkel. Az előző két nemzetközi meccsünkön szűk vereséget szenvedtünk, most viszont megjött az az eredmény, amit a teljesítményünk alapján megérdemeltünk. A legfontosabb az volt, hogy tudtuk tartani magunkat a tervhez, ennek a gyümölcse a három pont" – tette hozzá Pascal Jansen.

A vendégek vezetőedzője érthető mód jóval csalódottabb volt, mikor beült a Groupama Aréna sajtótermébe...

„A valóság az az, mind az eredményben, mind a játékminőségben elmaradtunk az elvárttól. Nagyon messze voltunk az ideálistól intenzításban és a támadásainkat jellemző kreativitásban is az első félidei játékunkkal. A második félidő valamivel jobb volt, de összességében elégedetlen vagyok” – mondta a lefújást követően Franck Haise, a Nice vezetőedzője.

Hozzátette, különösen bosszantja, hogy a Ferencváros pontrúgásokból mennyire veszélyes volt, ami szerinte egyértelműen a megfelelő koncentráció hiányára vezethető vissza.

Nem ilyen mérkőzésre számítottunk összességében. A Nantes elleni bajnokin sokkal inkább éreztem az elhivatottságot a csapatban, az európai kupaporondon is minimum erre lenne szükség. Szünetben próbáltam felrázni a társaságot, a bajnokihoz hasonló tűzzel felküldeni őket a pályára

– felelte arra a kérdésre, kalkulált-e előzetesen a vereséggel az FTC otthonában, és a félidőben tudott-e bármit tenni annak érdekében, hogy felrázza a csapatát.

Az első félidőben megsérült, a második játékrészre lecserélt Sofiane Dioppal kapcsolatban kiemelte, nagy seb keletkezett a homlokán, a szünetben nem akartak vele tovább kockáztatni, most kórházban van, ott vizsgálják meg, lett-e komolyabb baja, vagy megúszta felrepedt fejbőrrel az ütközést.

Haise elismerte, a St. Étienne elleni kiütéses, 8–0-s siker óta gödörbe került a csapata, a mai meccsen látott játék csak egy volt a hosszabb ideje tartó gyengébb teljesítményeik közül. Ezért vállalja is a felelősséget, de úgy fogalmazott, hisz abban, hogy képesek lesznek ebből a gödörből kilábalni.

Az FTC-vel kapcsolatban kiemelte, a magyar bajnok játékosaiban pont az a tűz és lendület volt meg, ami szerinte a sajátjaiból hiányzott.

Jóval jobb volt a Ferencváros, a győzelme egyértelműen megérdemelt. Az enyéim nagyon messze voltak attól a teljesítménytől, amire egyébként képesek kell legyünk

– jelentette ki.

A Ferencváros három fordulót követően három ponttal, egy győzelemmel és két vereséggel áll az Európa-ligában. A Nice-nek továbbra sincs sikere a második számú európai kupasorozatban.

A zöld-fehérek legközelebb november 7-én lépnek pályára a sorozatban, akkor Hamburgban a Dinamo Kijev ellenfelei lesznek.

Európa-liga, ligaszakasz, 3. forduló

Ferencváros–Nice (francia) 1–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 371 néző. V: Szidiropulosz (görög)

Ferencváros (4–2–3–1): Dibusz – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Civic (Ben Romdan, 74.) – Abu Fani (Botka, 95.), Rommens – A. Traoré, Kady Borges (Maiga, 74.), Zachariassen (C. Ramírez, 74.) – Varga B. (Mateus Saldanha, 80.) Vezetőedző: Pascal Jansen

Nice (3–4–3): Bulka – Mendy (Buanani, 74.), Bombito, Abdelmonem – Clauss, Budaui, Rosario, Louchet (Abdi, 65.) – Diop (Boga, a szünetben), Laborde (Moukoko, 64.), Guessand (Cho, 64.). Vezetőedző: Franck Haise

Gólszerző: Bombito (15. – öngól)

Kiállítva: Rosairo (Nice, 84.)

korábbi eredmények

1. forduló (szeptember 25.)

2. forduló (október 3.)

később

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros – Hamburgban

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencváros–Malmö (svéd)

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK (görög)–Ferencváros

7. forduló (január 23.)

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

(Borítókép: Pascal Jansen 2024. október 24-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)