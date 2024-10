Ten Hagot hétfő reggel értesítették arról, hogy felmentik a további munkavégzés alól. A csapat legutóbb a West Ham Unitedtől kapott ki a bajnokságban egy vitatott büntetővel.

A vereséggel a klub – amely kilenc bajnokijából mindössze hármat tudott megnyerni az új idényben – visszacsúszott a tabella 14. helyére. Minden versenysorozatot nézve 14 tétmérkőzéséből mindössze négyet nyert meg a patinás klub.

A klub közleménye szerint átmenetileg Ruud van Nistelrooy veszi át a csapat irányítását, aki nyáron csatlakozott Ten Hag szakmai stábjához.

Ruud van Nistelrooy a PSV-től 2001-ben került a Manchester Unitedhez, amely színeiben öt év alatt 219 mérkőzésen szerepelt, 150 gólt, valamint 30 gólpasszt jegyzett. 2006-ban Angliából Spanyolország felé vette az irányt, a Real Madridhoz igazolt. A királyi gárdánál majdnem 100 meccsen játszott, 64 találat és 16 assziszt fűződik a nevéhez. Rövid ideig a Hamburgban és a Malagában is játszott – utóbbinál fejezte be 2012-ben profi pályafutását. A 70-szeres holland válogatott támadó 2014 óta edzősködik, többek közt a holland nemzeti csapatban is dolgozott két ízben a szakmai stáb tagjaként, valamint a PSV korosztályos alakulatait, illetve a felnőttcsapatát is irányította.

Az FA-kupa megnyerése sem ellensúlyozhatta örökre a gyatra játékot

Ten Hagot nyáron megerősítették a pozíciójában, miután a tavalyi szezonban nyolcadik lett az MU, ami a legrosszabb helyezése volt 1990 óta. Csak az mentette meg a kirúgástól, hogy az FA-kupát sikerült megnyernie, a döntőben a városi rivális Cityt győzték le a „vörös ördögök”.

A United július elején élt az opciós jogával, és egy évvel megtoldotta Ten Hag kontraktusát. Az Ajax korábbi vezetőedzőjét 2022-ben nevezték ki a csapat élére, az eredeti kontraktusa 2025-ben járt volna le.

Néhány héttel ezelőtt Omar Berrada vezérigazgató még azt mondta, hogy Ten Hag a klub „teljes támogatását” élvezi, de mostanra ez megváltozott.

Szerdán kezdődik az új korszak a csapat életében

Az új szezon kezdetén mutatott újabb, rendkívül kiábrándító forma azonban arra késztette a döntéshozókat (ebbe a körbe tartozik Dan Ashworth sportigazgató és Jason Wilcox technikai igazgató is), hogy változást eszközöljenek.

A United rendkívül aktív volt a nyári átigazolási időszakban: Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte és Noussair Mazraoui is érkezett, a klub nagyságrendileg 205 millió fontot költött a keret megerősítésére.

Ten Hag korábban négy és fél évig irányította az Ajaxot – amellyel elődöntőbe jutott a Bajnokok Ligájában 2019-ben –, mielőtt 2022-ben leült a United kispadjára. Előtte a holland Go Ahead Eagles és az FC Utrecht csapatát is edzette, emellett két évig a Bayern München tartalékcsapatának vezetőedzője is volt.

A United legközelebb szerda este a Leicester City ellen lép pályára az angol Ligakupában, mégpedig az Old Traffordon.

Ten Hag állandó téma volt a brit sajtóban a nyilatkozatai miatt

A gyenge játék miatt sokszor támadták Ten Hagot, aki igyekezett mindig visszavágni a kritikus hangoknak. Ezekből a nyilatkozatokból gyűjtöttünk ki most néhányat:

Két szezon alatt nyertem két trófeát és háromszor jutottam döntőbe. Ha itt nem kellek, akkor majd máshol nyerek trófeákat. Ehhez értek.

Az elmúlt két évben mi nyertük a legtöbb trófeát a Manchester City után, szóval mindenki másnál jobban teljesítettünk. Ez a realitás, ezek a tények.