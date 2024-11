Megnevezte Erik ten Hag utódját a Manchester United

A „vörös ördögök” a hét elején jelentették be, hogy az Erik ten Hag nevével fémjelzett éra véget ért, menesztették az Ajax korábbi vezetőedzőjét. A holland menedzser helyét ideiglenesen a klublegenda Ruud van Nistelrooy vette át, aki szerdán 5–2-es győzelemre vitte a csapatot a Leicester elleni Ligakupában. Majd egy nappal később már utódjának személyéről is beszámolt a nemzetközi sajtó, valamint az Index is: a korábban a Liverpoollal és a West Ham Uniteddal is összeboronált Rúben Amorimot, a Sporting CP fiatal trénerét nézte ki magának az MU.

A portugál Record arról számolt be, hogy a Manchester United Amorim azonnal csatlakozása érdekében kész volt a lisszaboni együttes által kért 10 millió eurós kivásárlási árat is kifizetni, Federico Varanda, a Sporting elnöke azonban szerette volna, ha csak a novemberi válogatottszünetben került volna sor a tréner távozására. Addig három mérkőzése lesz a Sportingnak, a két bajnoki mellett egy a Bajnokok Ligájában.

Ezt a hírt az átigazolási ügyekben mindig jól értesült Fabrizio Romano bejegyzése is igazolta, aki csütörtökön délelőtt X (korábbi nevén Twitter)-oldalán azt írta: „Megerősítették, Rúben Amorim jöhet szóba a Man United új menedzsereként. A portugál edző a válogatottszünetben kezdi meg az MUFC új fejezetét. A dokumentumok aláírására a héten kerül sor.”

Az olasz transzferguru bejegyzésében továbbá arra is kitért, Amorim szerződése 2027-ig szól, illetve hogy a Sporting 10 millió eurós záradékot kap, plusz egymillió eurót személyzetért 30 napos felmondási idővel.

Ugyan a Manchester United hivatalos bejelentése kivásárlási árról nem tesz említést, igazolja az olasz szakíró állítását: a 39 esztendős portugál tréner a következő válogatottszünet alatt, november 11-től veszi át az angol együttes irányítását, addig jelenlegi csapatát vezeti.

Amorim a lisszaboni csapattal 2021-ben bajnoki címet nyert – a klub 19 év után ünnepelhetett újra elsőséget –, és volt egy portugál rekordot jelentő 32 meccses veretlenségi sorozata is a gárdával. Tavasszal az ő neve is felvetődött a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpoolnál mint Jürgen Klopp lehetséges utódja, de a Mersey-partiak végül a holland Arne Slotot nevezték ki vezetőedzőként.

A mostani közlemény kitér arra is, hogy Amorim munkába állásáig megbízott edzőként továbbra is Van Nistelrooy vezeti az angol rekordbajnokot.

A hírek szerint a Sporting így megüresedő kispadjára a legesélyesebb jelölt a B csapatot irányító Joao Pereira lehet.

(MTI / Index)