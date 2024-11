Otthon gálázó, a nemzetközi porondon csetlő-botló rivális ellen a Fradi

Csütörtök késő éjszakára fél távhoz érkezik az Európa-liga 2024–2025-ös idényének ligaszakasza, a negyedik fordulóban a Ferencváros labdarúgócsapata 21 órától régi ismerőssel találkozik, és ahogyan közel fél évszázada, ezúttal ismét semleges pályán. Igaz, akkor az ok lényegesen pozitívabb volt…

A Dinamo Kijev elleni találkozóra – merthogy az ukrán (és szovjet) rekorderről van szó – Hamburgban kerül sor 21 órától. A mérkőzésről az Indexen percről percre frissülő szöveges tudósításban számolunk be, majd a lefújást követően összefoglalóval jelentkezünk.

Ellentétes előjelekkel hangoltak a felek – otthon és a nemzetközi kupában is

A Dinamo Kijev hazája bajnokságában remekül kezdte az idényt, az Inhulec 5–2-es kiütésével 11 fordulót követően kilenc győzelemmel, két döntetlennel veretlenül, 27–8-as gólkülönbséggel vezeti a tabellát a hasonló mérlegű, de 18–7-tel álló Olekszandria előtt.

Az NB I-ben a Ferencváros is éllovas, a forma itt ugyanakkor nem éppen fényes, hiszen a legutóbbi négy bajnokiból csak a Fehérvár ellenit (2–0) nyerte meg a honi rekorder, előtte Pakson 3–1-re kikapott, azóta pedig a Győr (1–1) és a Debrecen (2–2) ellen is csak iksz jött össze. Borzasztóan szoros az élmezőny itthon is, a 23 pontos, 18–8-cal álló Fradi mögött a Puskás Akadémia (23, 18–10), az MTK (22, 20–11) és a Paks (22, 24–16) egy ponton belül található, igaz, minden rivális eggyel több meccset játszott az éllovasnál.

A nemzetközi porondon is ellentétes előjelekkel várhatják ugyanakkor a felek a meccset, hiszen a Ferencváros az Anderlecht otthonában, valamint a Tottenham ellen itthon elszenvedett 2–1-es vereség után a francia élvonalbeli Nice-t 1–0-ra legyőzte, így beérte pontszámban a Manchester Unitedet, és ezzel jelenleg a 23., még továbbjutó helyen áll az Európa-ligában.

A Dinamo Kijev viszont eddig szerzett gól és pont nélkül áll a 35., utolsó előtti helyen, 0–6-os gólkülönbségével csak a Qarabagot (1–8) megelőzve. Tegyük hozzá, az ukrán csapat számára sem volt épp könnyű a menetrend, hiszen a Tottenham (6–1) és az Anderlecht (6–2) mellett harmadikként hibátlan Lazio (9–1) elleni hamburgi 0–3 után még két topligás csapat, a Hoffenheim (2–0) és a Roma (1–0) otthonában elszenvedett vereség következett.

Otthon is idegenben, de nem ez az első semleges pályán vívott meccsük

A két együttes a negyedik egymás elleni ütközetére kerül sor, ha pedig az MTK elleni UEFA-kupa-párharcot (4–0, 2–1) is idevesszük, kijelenthető, hogy a Dinamo Kijevnek fekszenek a magyar együttesek.

Először 1975 májusában találkoztak a felek, akkor Bázelben, méghozzá azért, mert a kupagyőztesek Európa-kupájának a fináléjára került sor. A Fradi a Cardiff City (2–0, 4–1), a Liverpool (1–1, 0–0, idegenben lőtt góllal), a Malmö (3–1, 1–1) és a Crvena zvezda (2–1, 2–2) kiejtésével jutott el az utolsó mérkőzésig, ott azonban a szovjet színekben szereplő gárda Vladimir Oniscsenko duplájával és Oleg Blohin góljával 3–0-ra legyőzte a zöld-fehéreket.

Az 1975-ös KEK-döntő összefoglalója

A visszavágás esélyére 45 évet kellett várni, a négy évvel ezelőtti BL-menetelés során a Barcelona és a Juventus mellett az ukrán együttes volt még a budapesti gárda csoportellenfele. Az egyetlen pont épp a Dinamo ellen jött össze annak ellenére, hogy a vendégek az első félidőben Viktor Cigankov büntetőjével és Carlos de Pena góljával 2–0-ra vezettek. Tokmac Nguen szépítése után azonban az utolsó percekben emberelőnybe kerülő magyar bajnok Franck Boli találatával a lefújás előtt 2–2-re mentette az összecsapást.

A hatodik fordulóban Kijevben úgy találkoztak a felek, hogy mindketten ezzel az egy-egy ponttal állnak, a Dinamo 3–13-as, a Fradi 5–16-os gólkülönbséggel, vagyis a mieink számára csak egy győzelemmel maradt esély az Európa-ligát érő harmadik hely megkaparintására. Hiába nyomott Ferencváros, gólt ezen a napon nem tudott szerezni, majd Denisz Popov révén végül az ukránok győztek (1–0).

A kijeviek az El-ben az FC Bruges még kiejtették, a nyolcaddöntőben viszont a Villarreal már túl erősnek bizonyult. A spanyolok ezt követően a zágrábi Dinamót is elintézték, majd az elődöntőben az Arsenalt, a fináléban pedig büntetőpárbajban a Manchester Unitedet is, szóval a végső győztes állította meg az ukránokat.

Fotó: Szirtesi László / Getty Images Hungary A két csapat legutóbb a Bajnokok Ligája csoportkörében találkozott egymással

A negyedik egymás elleni mérkőzésre a negyedik helyszínen kerül sor, Bázel, Budapest és Kijev után ezúttal ugyanis Hamburg lesz a rendező.

Az ok ezúttal sajnos sokkal szomorúbb, mint közel fél évszázada, Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborúja miatt kényszerül „otthon” is idegenbe a kijevi együttes.

Eddig finoman szólva sem ízlett a Hamburger (SV)

Az 1,8 millió lakosú Hamburg Németország második legnépesebb városa, egyszersmind az Európai Unió legnépesebbje a nem fővárosok közül. Európa harmadik legnagyobb forgalmú kikötővárosában a magyar csapatok számára eddig nem sok sikerélmény adatott meg.

A krónikások (magyarfutball.hu) feljegyeznek két nem hivatalos, Hamburger SV elleni idegenbeli mérkőzést a Budapest- és a magyar válogatott részvételével, ezek közül utóbbi volt a városban, a Volksparkstadion 1965. augusztus 10-én lejátszott összecsapáson a duplázó Manfred Pohlschmidt vezérletével a HSV 4:1-re nyert Farkas Jánosék ellen.

Az első hivatalos összecsapáson a Hamburg 1977. március 16-án, a KEK-negyeddöntő visszavágóján fogadta az MTK-t, a budapesti 1–1 után pedig újabb 4–1-es HSV-siker született, ezúttal Willi Reimann volt kétszer is eredményes. A nyugatnémet együttes ezt követően az Atlético Madridot, majd az Anderlechtet is legyőzte, így KEK-győztes lett.

Az 1994-es Intertotó-kupában volt egy Hamburg–Vác-meccs, amelyet a németek 2–1-re megnyertek, és a két, egyaránt három győzelemmel és egy vereséggel záró gárda összevetésében az első helyet is megszerezték, de ezt a várostól mintegy 100 kilométerre délre található Heidmarkstadionban játszották le.

A 2007–2008-as UEFA-kupa-selejtezőben viszont újra magyar csapat érkezett a Volksparkstadionba. A Budapest Honvéd a moldovai Nistru Otaci elleni első körös párharc két 1–1-es döntetlenje után itthon büntetőpárbajban 5–4-re diadalmaskodott, és mivel az eredményből nem feltétlenül következne, itt jelezzük, hogy ehhez kilenc (!) kört kellett lerúgnia a rengeteget rontó két csapatnak. A második körben jöhetett a Hamburg, amely az újpesti Szusza Ferenc Stadionban gól nélküli döntetlenre végzett a kispestiekkel, otthon viszont jött az újabb HSV-gála, 4–0, ezúttal Paolo Guerrero volt a duplázó.

Vagyis amikor ebben a stadionban egy magyar csapat vendégszerepelt, a Hamburg mindig simán győzött, ráadásként pedig négy gólt lőtt. Remélhetőleg a mostani házigazda nem folytatja ezt a szériát…

