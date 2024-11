Történelmi győzelemre hajt a magyar bajnok az El-ben: Dinamo Kijev–Ferencváros

A Ferencváros az előző körben szerezte meg az első pontjait az Európa-liga főtábláján, miután hazai pályán 1–0-ra legyőzte a francia Nice együttesét.

A zöld-fehérek önbizalmának jót tett a siker, és egyértelművé tették, hogy a Dinamo Kijev ellen is győzelemre játszanak, sutba vágták azt a felfogást, miszerint idegenben jó az iksz is. Persze lesz egy ellenfél is a pályán, nem is számítanak könnyű meccsre az FTC játékosai.