A zöld-fehérek óriási lépést tehetnek a továbbjutás felé: Ferencváros–Malmö

A leshatárról induló Varga kapott indítást a jobb szélen felfutó Kadytól, a kapus visszatáncolt, Varga azonban így is túl éles szögbe került, lepasszolta inkább az ötös előterében érkező Saldanhának, aki egy csel után a keresztlécre emelt. A védő is beleért, így nem vágódott végül a gólvonal mögé. Közben viszont nem csak itt hiányoztak centik az újabb FTC-gólhoz, a leshatárnál is: Varga kiugratására behúzták ugyanis a lest.