Már nem kétarcú a Fradi: óriási pofonnal zárult az Európa-liga évzárója

A görög bajnokságban harmadik helyen álló PAOK a lett RFS otthonában aratott sikerrel hozta vissza továbbjutási esélyeit, de így is öt pontra volt az Anderlechttől és a Tottenhamtől is 2–1-re kikapó, azóta viszont a Nice-t (1–0), a Dinamo Kijevet (4–0) és a Malmőt (4–1) is legyőző Ferencvárostól, amely egy újabb siker esetén az utolsó két forduló eredményeitől függetlenül bebiztosíthatta volna a nemzetközi kupatavaszt.

A magyar rekordbajnok közelmúltbeli teljesítménye ugyanakkor meglehetőségen kétarcú volt, hiszen az NB I-es összecsapásokon nem egyszer borzasztó dekoncentráltság mellett szenvedett meccseken keresztül, október 20. óta hét bajnokiból csak kettőt nyert meg, miközben a Diósgyőrtől három, a Debrecentől öt gólt kapott, és bár a Zalaegerszeg ellen a hétvégén megtört a rossz széria, nagyjából a három pont volt az összecsapás minden pozitívuma a zöld-fehérek szemszögéből.

A mesterlövész helyetteséé volt az első szó, majd jött a görög henger

Az Európa-ligában öt forduló után öt góllal éllovas Varga Barnabás eltiltás miatt nem vehetett részt az összecsapáson, helyét a kilences pozícióban Saldanha vette át, így a kezdőben a szélre Gruber Zsombor került, aki rögvest a második percben veszélyeztetett is, egy befelé csel után lőtt a rövid alsó felé, de a próbálkozása nem okozott gondot.

A sorozatban – a Manchester Uniteddel és a Galatasarayjal találkozva is – 60 százalékos labdabirtoklási aránnyal bíró görögök ezt követően kezükbe vették az irányítást, ez pedig hamar eredményre vezetett: Andrija Zsivkovics jobb oldali beadása után Brandon még nem találta el kaput, pillanatokkal később viszont Jannisz Konsztanteliasz szólója után a balon érkező Taison 17 méterről kilőtte a jobb alsót (1–0).

A ferencvárosiak ismét Gruber révén próbálkoztak, ezúttal azonban a fiatal támadó lemaradt a centerezésről, a következő percek pedig inkább a csontzenéről szóltak, semmint a futballról.

Egyórányi játékhoz közeledve ismét a labda került előtérbe, és ami a kilencedik percben akcióból még nem jött össze, az most egy szabadrúgás után igen: Zsivkovics laposan belőtt labdáját mindenki átlépte, mígnem Brandon a kapu torkából a rövid alsóba lőtt – Dibusz Dénesnek nem volt esélye (2–0).

Két újabb ferencvárosi sárga után a játékrész utolsó percében felpörögtek az események, előbb Mady Camara átlövése kötött ki a léc felett, majd a félidő egyetlen valóban értékelhető vendéglehetőségéből Saldanha remek csel után ordító helyzetből akarta élete gólját meglőni, azonban a lécre bombázott labda után a kipattanót Adama Traoré már nem tudta kapu felé irányítani. Ebben azért bőven benne volt a szépítés lehetősége, ha nem erőből próbálkozik.

11 Galéria: Ferencváros–PAOK-mérkőzés Galéria: Ferencváros - PAOK mérkőzés (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Deszpodov negyedóra alatt összehozta a kiütést

Pascal Jansen vezetőedző is érezte, hogy változtatnia kell, a második félidőre Philippe Rommens helyére Kristoffer Zachariassen érkezett a pályára.

Nem feltétlenül ezért, de rögvest újabb Fradi-lehetőséget jegyezhettünk fel, Mohamed Abu Fani szabadrúgása után Saldanha fejese kerülte el a kaput.

Hosszú időre ezzel le is zárhattuk a helyzetek sorát, inkább a mezőnyben gyűrték egymást a felek, amikor pedig lehetett volna esély a zöld-fehérek előtt, akkor Gruber beadása és blokkolt lövése után sem forgott veszélyben a görögök hálója.

A 65. percben aztán ismét villant Konsztanteliasz, átlövése a kapu jobb oldala mellett zúgott el. Jansen gyorsan kettős cserével reagált, az Adama Traoré helyére érkező Kady pillanatok alatt szépíthetett volna, viszont tekeréséből nem született gól.

Pillanatokkal később lényegesen közelebb volt a PAOK a harmadik találathoz, Magomed Ozdojev lekészítése után a Brandont váltó Fjodor Csalov került ziccerbe, de Dibusz lábbal tudott menteni.

Maradt támadásban a házigazda, és előbb Abdul Rahman Baba, majd Konszanteliasz lövését blokkolták a védők, mielőtt a rendkívül aktív 21 éves görög középpályás éles szögből próbálta megviccelni Dibuszt.

A nagy fölény a 76. percben érett újabb góllá: Konsztanteliasz a nem sokkal korábban beállt, jobbján érkező Kiril Deszpodovhoz játszott, ő a ziccerben álló Csalov elé tálalt, aki könnyedén növelte az előnyt (3–0).

A pofon pedig gyorsan még nagyobb lett, Deszpodov ezúttal büntetőt harcolt ki, a labda mögé Zsivkovics állt, és higgadtan gurított a kapu közepébe (4–0).

A Fradi az ugyancsak kispadról érkező Virgil Misidjan révén próbálkozott, Dominik Kotarski hárítása után viszont a végén jött a kegyelemdöfés: Deszpodov Jonnyval kényszerítőzött, mielőtt a hálóba lőtt (5–0).

Így tehát a magyar aranyérmes véget vetett kétarcúságának, bár nem úgy, ahogyan a szurkolók szerették volna: a gyatra bajnoki teljesítmények után az El-évzárón is hasonló teljesítményt hozott, aminek kiütéses vereség lett a vége.

A vereséggel a biztos továbbjutás egyelőre nincs meg, a Ferencváros január 23-án az Eintracht Frankfurt otthonában javíthat.

Európa-liga 2024–2025, ligaszakasz, 6. forduló

PAOK (görög)–Ferencváros 5–0 (2–0)

Thasszaloniki, Toumba Stadion. V: Cuadra (spanyol)

PAOK: Kotarski – Jonny, Kedziora, Michailidisz, Baba – Camara (Schwab, 84.), Ozdojev – Zsivkovics (Shoretire, 83.), Konsztanteliasz, Taison (Deszpodov, 74.) – Brandon (Csalov, 62.). Vezetőedző: Razvan Lucescu

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, I. Cissé (Raul Gustavo, 77.), Gartenmann, C. Ramírez – Rommens (Zachariassen, a szünetben), Maiga (Tóth A., 77.) – Gruber (Misidjan, 66.), Abu Fani, A. Traoré (Kady, 66.) – Saldanha. Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Taison (10.), Brandon (29.), Csalov (76.), Zsivkovics (80. – 11-esből), Deszpodov (89.)

Korábbi eredmények

1. forduló (szeptember 25.)

2. forduló (október 3.)

3. forduló (október 24.)

4. forduló (november 7.)

5. forduló (november 28.)

Ferencváros–Malmö (svéd) 4–1

Később

7. forduló (január 23.)

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

(Borítókép: Mohammad Abu Fani (b) a Ferencváros és Mady Camara 2024. december 12-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)