Pocsékul kezdett a magyar bajnok Görögországban: PAOK–Ferencváros

A PAOK szurkolói messze földön híresek arról, hogy hazai pályán pokoli hangulatot teremtenek a meccseken, ezzel az a céljuk, hogy a lélektani előnyt a saját csapatuk oldalára billentsék.

A korábbi klubommal, az AZ Alkmaarral játszottunk ellenük egy felkészülési mérkőzést pár évvel ezelőtt, akkor meg is tapasztaltam, hogy mit képviselnek a PAOK-szurkolók. Bátor és energikus csapat benyomását keltették, de a mostani keretük is rendkívül erős. Természetesen szeretnének pozitív eredményeket elérni a következő meccseken, hiszen tovább akarnak jutni. De ne felejtsük el: Magyarország legjobb csapatával fognak játszani, nekünk is a célunk, hogy továbbjussunk. Nem fogunk hátradőlni, nem adjuk át az irányítást. Szeretnénk dominálni. Kell nekik a pont, hogy versenyben maradjanak, mindent megtesznek majd a győzelemért. Hozzá vagyunk szokva az atmoszférához. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolóink is kitesznek majd magukért, akárcsak a játékosok