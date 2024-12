Nagyszerű egyéni teljesítménnyel rukkolt elő a svájci St. Gallen magyar válogatott futballistája, Csoboth Kevin a Konferencia-ligában, csapata ennek ellenére is sima vereséget szenvedett csütörtök este. Légiósaink egytől egyig felemás estét zártak: aki játszott, annak kikapott a csapata, akié nyert, az meg nem jutott szóhoz a harmadik számú kupasorozatban...

Csoboth Kevin góljával szépített a St. Gallen, de csapata 4–1-re kikapott a vendég portugál Vitória együttesétől a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszának ötödik fordulójában – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A 24 éves válogatott csatár a 66. percben talált be, ám már az első félidőben is akadt gólszerzési lehetősége, és két gólpasszal felérő átadása is volt a találkozón.

„Ilyen jól még nem láttam őt játszani a Sankt Gallenben, hatalmas kedvvel futballozott, ebben talán a mérkőzés tétje is közrejátszott, nekem úgy tűnt, rendkívül élvezte ezt az estét – mondta a Nemzeti Sport által a helyszínen megkérdezett Sven Lenzi, a TVO munkatársa a magyar válogatott Európa-bajnoki hőséről. – Előrefelé próbált játszani, kreatív volt, sokat elmond róla, hogy rendesen összekoszolta a mezét. A második félidőben nehezebb volt érvényesülnie, többször középre húzódott, hogy találkozzon a labdával, de a többiekkel ellentétben nem adta fel és összejött neki a gól, amit nagyon megérdemelt.”

A többi pályán

Bolla Bendegúz a Rapid Wien kezdőcsapatában lépett pályára az Omonia Nicosia otthonában, és bár Bolláéknak sikerült egyenlíteniük, pontot szerezni nem tudtak. A 3–1-re diadalmaskodó ciprusi alakulatnál a szintén magyar válogatott Lang Ádám nem játszott.

A Topolya 20 perc után már háromgólos hátrányban volt a belga Genttel szemben, Sós Bencét a 74. percben cserélte be a TSC vezetőedzője, Jovan Damjanovics, a folytatásban viszont nem esett több találat – írta az MTI.

Labdarúgás, Konferencia-liga

Ligaszakasz, 5. forduló

Gent (belga)–Topolya SC (szerb) 3–0 (3–0)

Omonia (ciprusi)–Rapid Wien (osztrák) 3–1 (0–0)

Shamrock Rovers (ír)–Borac Banja Luka (bosnyák) 3–0 (1–0)

The New Saints (walesi)–Panathinaikosz (görög) 0–2 (0–1)

Mlada Boleslav (cseh)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–0 (0–0)

St. Gallen (svájci)–Vitória (portugál) 1–4 (0–1)

Páfosz (ciprusi)–Celje (szlovén) 2–0 (0–0)

