Távozik a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője

SAJTÓHÍREK SZERINT, ÍGY AZ ÜLLŐI129 IS AZÓTA ARRÓL SZÁMOLT BE, HOGY JANSEN MINDEN BIZONNYAL A NEW YORK CITY FC VEZETÉSÉT VESZI MAJD ÁT, AMELY FÉLMILLIÁRD FORINTÉRT VÁSÁROLTA KI SZERZŐDÉSÉBŐL A HOLLAND SZAKEMBERT. TEHÁT NAGYJÁBÓL 500 MILLIÓ FORINTOT KAPHATOTT VEZETŐEDZŐJÉÉRT A MAGYAR REKORDBAJNOK.