Sajtóhírek szerint Robbie Keane, a játékoskarrierje során több jegyzett klubnál is megfordult 146-szoros ír válogatott labdarúgó is az edzőjelöltek között van a magyar bajnok Ferencvárosnál, míg az Európa-liga most zajló idényében a ligaszakaszban vitézkedő népligetiek élénken érdeklődnek a Partizan Beograd ghánai balszélsője, Zubairu Ibrahim után.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Ferencvárosnál a lehetséges edzőjelöltek között szerepel a korábbi kiváló támadó, Robbie Keane is, aki játékosként 146 meccsen 68 gólt szerzett az ír válogatottban, és több mint húszéves pályafutása alatt egyebek mellett az Internazionalét, a Leeds Unitedet, a Tottenham Hotspurt, a Liverpoolt, a Celticet, a West Ham Unitedet és a Los Angeles Galaxyt is erősítette. Angliában és Skóciában többször is megválasztották a hónap játékosának, a Celticnél 2010-ben az év játékosa-díjat is kiérdemelte, míg a Galaxynál sorozatban négyszer lett az év legjobb labdarúgója.

Robbie Keane 2018-as visszavonulását követően edzőnek állt, első klubja az indiai ATK volt, amelyhez 2017-ben még játékosként került oda, majd egy évre rá, Teddy Sheringham távozását követően játékosedzőként vezette a csapatot. A Makkabi Tel-Avivnál egyetlen, ám igen sikeres idényt töltött, majd távozott: tavaly hétpontos előnnyel bajnok lett a csapata a Makkabi Haifa előtt, és megnyerte a Totó-kupát is.

A sportlap megjegyezte: a 44 éves Keane neve nem először vetődik fel a ferencvárosiaknál.

Tavaly júniusban az izraeli sport5.co.il portál már összeboronálta a zöld-fehérekkel, ám akkor nem ő számított a poszt legfőbb várományosának, s végül nem is rá, hanem Pascal Jansenre esett a klub választása. Utóbbi szakembert a napokban vásárolta ki ferencvárosi szerződéséből a Manchester City nevével fémjelzett City Football Grouphoz tartozó New York City FC, így ideiglenesen a klub korábbi játékosa, Jansen egyik segítője, Leandro de Almeida készíti fel a csapatot.

Eközben az m4sport.hu a szerb maxbetsport.rs értesüléseire hivatkozva arról írt, hogy a zöld-fehérek a nyáron négymillió euróért szerződtetett Matheus Saldanha után ismét a Partizan Beograd egyik játékosát csábítanák magukhoz. A 20 éves, korosztályos ghánai válogatott Zubairu Ibrahim az FK Jegyinsztvo UB együttesénél töltött két idény után tavaly nyarán igazolt a Partizanhoz, akiknél 24 mérkőzésen hétszer volt eredményes, és volt négy gólpassza. A balszélső belgrádi szerződése 2028 nyaráig érvényes, értéke a transfermarkt.de becslése alapján kétmillió euró. A szerb honlap szerint az FTC még nem tett hivatalos ajánlatot a játékosért, ugyanakkor emlékeztetett, hogy a szerb klubok megállapodása alapján még a Jegyinsztvo is jogosult a vételár bizonyos részére.

Ajánlókép: Robbie Keane a Leeds United másodedzőjeként a Manchester City elleni bajnoki mérkőzésen 2023. május 6-án (Fotó: Gareth Copley/Getty Images)