Csütörtök este a Ferencváros labdarúgócsapata az Eintracht Frankfurt otthonában bebiztosíthatja helyét az Európa-liga kieséses fázisában, de a ligaszakasz hetedik fordulójában azért még a legnagyobb sztárját elveszítve is a német gárda a favorit. A 21 órakor kezdődő találkozóról élő tudósítással, majd összefoglalóval jelentkezünk.

A magyar rekordbajnoknál megszokhattuk már a nagy téli jövés-menést, ehhez képest még kifejezetten csendesnek is mondható a január, hiszen a még az év végén bejelentett exliverpooli Naby Keita (kölcsönbe érkezett a Werder Brementől) után a napokban szerződtette első új játékosát, a francia–haiti Lenny Joseph a francia másodosztályból váltott a Fradi mezére, majd Alekszandar Csirkovics is érkezett Topolyáról a támadósorba.

Akadt azért távozó is, Owusu Kwabena kölcsönbe, Anderson Esiti végleg a Zalaegerszeg futballistája lett, Botka Endre pedig Kecskeméten fejezi be az idényt.

A budapesti zöld-fehéreknél muszáj kitérni a vezetőedző kilétére is, mivel Pascal Jansent kivásárolta a szerződéséből a New York City FC, helyére a korábbi kiváló támadó, Robbie Keane érkezett a kispadra.

A Manchester Citynél köt ki a rivális sztárja

A német élvonal harmadik helyén álló Frankfurtnál lényegesen visszafogottabb az átigazolási időszak, ha azt vesszük, hogy eddig csak a már kölcsönben eddig is a Bodőnél szereplő Jens Petter Hauge távozását jegyezhettük fel, szolgálataiért 3,5 millió eurót csengetett ki a norvég klub.

Ennél persze lényegesen nagyobbat fog szólni, amint bejelentik Omar Marmus Manchester Cityhez igazolását. A hét végén emiatt már a keretből is kihagyott 25 éves egyiptomi támadóért összességében 80 millió eurót kap a német klub, de a játékát – és az angol címvédő idénybeli teljesítményét – figyelembe véve még ez sem tűnik soknak:

Marmus ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 26 tétmeccsen lépett pályára, 20 góljával és 14 gólpasszával pedig már 34 kanadai pontnál jár, aminél jobban a topligákban egyedül honfitársa, a liverpooli Mohamed Szalah áll, aki 31 fellépésen termelt 39-Et (22+17).

A hatszoros túlerő az eredményeken is meglátszik

Ha csak a pénz számítana, akkor lejátszani is felesleges lenne az összecsapást, hiszen a Bundesliga-csapat 320,55 millió eurós keretértékével a hatodik legjobb a mezőnyből, a Ferencváros pedig 53,13 millióval a 27 helyen áll. A már említett Omar Marmus egymaga többet ér (60 millió euró) ennél, de még a biztosra vehető távozása esetén is ötszörös marad a túlerő ebben a kategóriában.

Az Eintracht az első körben az utolsó percekben kétgólos előnyt elherdálva végzett 3–3-ra a Viktoria Plzen ellen, a Besiktas otthonában (1–3), a lett RFS és a másik cseh Slavia Praha ellen (1–0) viszont már jöttek a győzelmek, és a dán Midtyjlland vendégeként sem szakadt meg a széria (1–2). December 12-én viszont Lyonban hagyta veretlenségét a Frankfurt (3–2), igaz, a 4–1–1-es mérleggel már így is megvan a továbbjutás.

A Ferencváros az Anderlecht otthonában és a Tottenham ellen hazai pályán is 2–1-re kapott ki az utolsó percekben szépítve, viszont ezután a Nice (1–0), a Dinamo Kijev (4–0) és a Malmö (4–1) ellen is összejött a siker, és hirtelen már a továbbjutás kapujába került az együttes. A decemberi meccs itt még rosszabbul sült el, a PAOK hazai pályán kivégezte (5–0) a végére teljesen széteső zöld-fehéreket, akik így 3–0–3-mal jelenleg a 16. helyen állnak. Ha így maradna, akkor a februári playoffkörben kiemelt lenne a Fradi.

Küszöbön a továbbjutás, de borzasztóan nagyot kell még érte küzdeni

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az új idényre megreformálta a nemzetközi kupasorozatok lebonyolítását, így mindenki a sötétben tapogatózott annak kapcsán, hogy mi lesz az a pontmennyiség, ami továbbjutást érhet majd.

A 36 csapatos, nyolcfordulós Bajnokok Ligájában és Európa-ligában az Opta szimulációi szerint a 10 pont lett az, ami a szinte biztos továbbjutást eredményezheti – ehhez még egy kellene a Fradinak a Frankfurt (13), AZ Alkmaar (8) páros ellen, ami hozható, de egyáltalán nem kötelező feladat.

Ha marad kilencpontos a Fradi, még azzal sincs minden veszve, az előzetes szimulációk 69 százalékában ez is elegendőnek bizonyult, a nyolc viszont már csak 16 százalékban eredményezett top 24-be kerülést.

A nyolc fordulót követően az első nyolc automatikusan bekerül a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyen zárók pedig egy playoffkör beiktatásával harcolhatják ki egymás ellen ugyanezt – a 9–16. helyezettek kiemelésével, és hazai visszavágójával.

A múlt sem a ferencvárosiak mellett szól

A Frankfurt hivatalosan kétszer, nem hivatalosan már négyszer is találkozott magyar csapatokkal – igaz, ebből a Budapest válogatott adta a keretes szerkezetet.

Németországban a házigazda hamar kétgólos előnybe került, majd Farkas János, Rákosi Gyula és Albert Flórián is betalált, utóbbi kétszer is, ezzel már 2:4 volt az állás. A győzelem viszont elmaradt, mivel Walter Bechtold megszerezte a második, a harmadik, majd a negyedik gólját is, beállítva az 5:4-es német sikert.

A Budapest válogatott 1972-ben egy ugyancsak nem hivatalos mérkőzésen Uwe Kliemann kései öngóljával vágott vissza 1–0-ra, de a kettő között voltak hivatalos találkozók is, méghozzá pont a Fradi ellen. A mostani sorozat elődjének számító Vásárvárosok Kupájában ugyanis a nyolcaddöntőben találkozott a két csapat 1967-ben, akkor Albert gólja csak a szépítésre volt elég Frankfurtban (4:1), és bár a visszavágót Rákosi és Novák Dezső góljával 2:1-re megnyerte a magyar csapat, összesítésben így is alulmaradt (3:5). Érdekesség, a Fradi 1965-ben megnyerte ezt a sorozatot, 1968-ban pedig döntőzött.

A magyar kapcsolat

Gazdag a „magyaros” múlt az Eintracht Frankfurt esetében, a Transfermarkt adatbázisa szerint az egyik legkorábbi átigazolás is a hazánkhoz köthető, az egyszeres magyar válogatott Gilly-Goldberger Pál (kint Paul von Goldbergerként ismerté) érkezett a 33 FC-ből az akkor még Frankfurter Kickershez 1910-ben.

A későbbiekben honfitársaink közül a nemzeti együttesben 12 meccset kapó Szabó Péter, az 56-os disszidálása után az Eintrachtot fennállása egyetlen bajnoki címéhez (1959) segítő Sztáni István (a döntőben két góllal vette ki a részét a Kickers Offenbach elleni 5:3-as, hosszabbításos sikerből) vagy az 1988-ban Német Kupa-győzelmet szerző Détári Lajos (a finálét az ő találata döntötte el, majd akkori világrekordot jelentő 18 millió német márkáért adták el a görög Olympiakosznak) is erősítette a frankfurtiakat.

Az 1988-as Német Kupát eldöntő Détári Lajos-szabadrúgásgól

A későbbiekben játszott itt 15 tétmeccset a mostani szövetségi kapitányunk, Marco Rossi, illetve szerepelt az együttesben Pisont István, Dombi Tibor és Huszti Szabolcs is.

Hrutka János ugyancsak volt a klub szolgálataiban 2000 nyarán, de ahogy érkezett, térdműtétre kényszerült, ami után felbontották a szerződését, így végül nem mutatkozhatott be a frankfurtiaknál.

A legfrissebb kapcsolathoz sem kell messzire menni, a Ferencváros felnőttcsapatában 46 fellépésen 15 gólig és hét gólpasszig jutó ifjabbLisztes Krisztián a nyáron 4,5 millió euróért lett a frankfurtiak játékosa, de a 19 éves futballista karrieríve nem fest fényesen: a tavasszal a Fradi keretéből is rendre kimaradt, a német klubnál pedig csupán a negyedosztályban bennmaradásért küzdő tartalékcsapatban jutott szó, ott is csupán három mérkőzés...

Európa-liga 2024–2025, ligaszakasz, 7. forduló

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

Korábbi eredmények

1. forduló (szeptember 25.)

2. forduló (október 3.)

3. forduló (október 24.)

4. forduló (november 7.)

5. forduló (november 28.)

6. forduló (december 12.)

Később

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

Ön szerint hogyan végez a Ferencváros az Európa-liga főtábláján? Az első nyolc hely egyikén végezve rögvest nyolcaddöntőbe jut!

A 9–16. hely között zárva kiemeltként várhatja a nyolcaddöntőért rendezendő playoffkört.

A 17–24. hely között végez, így nem kiemeltként folytatja a kieséses szakaszban.

A 25–36. hely között zár, ezzel véget ér a nemzetközi kupaszereplése.

(Borítókép: Arne Dedert / picture alliance via Getty Images)